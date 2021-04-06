Апелляция отказала в отмене первой сессии действующего Черновицкого горсовета

Но решение может быть обжаловано в кассационном порядке

Но решение может быть обжаловано в кассационном порядке

Фото Галины Еремицы

Истцу, который до сих пор требует отменить первую сессию Черновицкого горсовета 8-го созыва, сегодня отказано в апелляции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на стрим журналистки Галины Еремицы из зала суда.

В Виннице Седьмой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу депутата Черновицкого горсовета Алины Олевич, которая судится за признание незаконным проведения первой сессии Черновицкого горсовета.

Судья зачитал короткое судебное решение сегодня в конце судебного заседания.

Апелляционную жалобу Олевич Алины Анатольевны оставить без удовлетворения, а решение Черновицкого окружного административного суда от 26 января 2021 года – без изменений. Постановление суда вступает в силу с даты его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке. Постановление суда в полном объеме будет составлено в течение 10 дней с момента провозглашения, – сообщил судья.

Как сообщалось, 26 января в Черновцах суд отказал истцу, который требовал отменить первую сессию горсовета 8-го созыва. Истец воспользовался правом апелляции.