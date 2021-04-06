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06 апреля 2021, 20:06 1195

Мэр Черкасс едва не ударил представителя "Нацкорпуса"

06 апреля 2021, 20:06 1195
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Бондаренко сдержала полиция и другие чиновники
Бондаренко сдержала полиция и другие чиновники
Фото RegioNews
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Перепалка началась из-за того, что глава областной ячейки «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук назвал Черкасского городского голову Бондаренко "главным коррупционером".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВиЧЕрпно.

Сегодня в Черкасской мэрии во время сессии произошёл конфликт между мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и председателем областной ячейки "Нацкорпуса" Дмитрием Кухарчуком, который едва не перешёл в драку.

Кучарчук заявил, что город устал от невыполненных обещаний и назвал Бондаренко главным коррупционером. Тот ответил, что во все времена были свои "Голохвастовы".

В конце перепалки мэр попросил ему "не тыкать, потому что он может по-мужски выйти и тыкнуть". Кухарчук ответил - "выйди". Бондаренко поднялся, но его остановили полицейские и секретарь горсовета Юрий Тренкин. После чего мэр Черкасс перешёл на матерные угрозы в сторону представителя "Нацкорпуса".

Как сообщалось ранее, мэр Черкасс Бондаренко рассказал, почему извинился перед президентом за историю с "бандитом". Благодаря скандалу с участием Зеленского Бондаренко поднял свои рейтинги перед стартом местных выборов-2020.

Читайте также: Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах".

Черкассы конфликт мэр драка Нацкорпус Анатолий Бондаренко

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