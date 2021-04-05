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05 апреля 2021, 19:02 3

В Черновцах надеются на выход из "красной зоны" в ближайшие 2-3 недели

05 апреля 2021, 19:02 3
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Фото из открытых источников
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В Черновицком горсовете надеются, что в ближайшие две-три недели Буковина будет переведена из "красной" зоны карантинных ограничений в "оранжевую".

Об этом своей Facebook-странице написал заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк, передает RegioNews.

В частности, он сообщил, что имеет "достаточно приятные новости" относительно показателя новых ковид-случаев в Черновцах на 100 тыс населения.

Кривая на диаграмме пошла резко вниз и показатель за последнюю неделю составляет 279, 9. Подобные показатели мы имели по состоянию на 24 января (262,4) и 14 февраля (263,2), то есть до начала третьей волны эпидемии, – написал Лесюк.

В то же время он добавляет, что сама третья волна еще не закончилась, потому что высокими остаются такие показатели как средний показатель заполнения коек - 85% и загруженность коек, обеспеченных поставкой центрального медицинского кислорода - в городе свободны 3 кровати из 100 имеющихся... По области в целом этот показатель составляет 55, 3%.

По словам чиновника, в городских больницах всего 232 точки доступа к кислороду, из них 100 - доступ к вышеупомянутому центральному кислороду и 132 точки доступа кислородных концентраторов. Заполненность коек в городских больницах составляет 81% (свободны 60 коек из 315).

Обнадеживающим является уменьшение показателя уровня госпитализации на 1, 9% по области. Такие статистические данные свидетельствуют не только о стабилизации эпидситуации в городе и области, но и о весомой тенденции к ее улучшению. Надеемся, что в ближайшие 2-3 недели наша область (соответственно и город Черновцы) будет переведена с красного до оранжевого уровня эпидемической опасности, – сообщил Юрий Лесюк.

Станом на сьогодні (5 квітня) маємо досить приємні новини щодо показника підтверджених нових випадків захворювання на...

Posted by Yurii Lesiuk on Monday, April 5, 2021

Как сообщалось, на Буковине официально подтвержден "британский" штамм COVID-19. Это подтвердила лаборатория ВОЗ.

COVID-19 красная зона оранжевая зона Черновцы горсовет

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