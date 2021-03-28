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28 марта 2021, 12:57 267

В мэрии Харькова потратили 200 тис. на поддержку онлайн-казино, - Шарий

28 марта 2021, 12:57 267
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Харьковская мэрия, которой сейчас руководит Терехов, проводила сомнительные тендеры.
Харьковская мэрия, которой сейчас руководит Терехов, проводила сомнительные тендеры.
Фото: из открытых источников
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Горсовет Харькова потратил десятки миллионов бюджетных гривен на фиктивные проекты под видом поддержки инновационной и инвестиционной деятельности города.

Об этом в своем очередном расследовании сообщает Анатолий Шарий, передает RegioNews.

Журналист рассказал, что на сопровождение интернет-ресурса Харьковского горсовета по вопросам имиджевой, инновационной и инвестиционной деятельности ежегодно в течении нескольких лет выделялось по 199 200 гривен. Сайт invest.kh.ua мэрии, на поддержку которого выделяются почти 200 тыс. грн., на самом деле, оказался онлайн-казино.

Всего ФОП, который получил эти деньги, выиграл 151 тендер Харьковского горсовета на общую сумму 3 420 000 гривен. Это только один пример из приведенных в расследовании.

Как это происходит?... Выходят две компании – по договоренности. И одна компания предлагает высокую цену, другая – ниже. Та, которая ниже, внезапно не дает документы – основные документы – и снимается с торгов, выигрывает вторая компания, которая за 200 000 гривен обслуживает сайт", – объясняет схему Анатолий Шарий.

В расследовании приведены несколько фактов тендерного воровства миллионов гривен из городского бюджета и связи между чиновниками и победителями тендеров.

Журналист говорит, что тот же ФОП, который был замечен в получении городских денег на содержание онлайн-казино, выиграл сотни тендеров на производство имиджевых роликов по заказу горсовета. Это стало предметом внутреннего разбирательства, поскольку эффективность роликов оказалась крайне низкой.

Также, в других примерах, показанных в расследовании, в качестве заказчика и организатора тендеров фигурирует руководительница одного из департаментов горсовета, а победителем – общественная организация, соучредителем которой является она же. Так, например, были выделены 1 485 000 гривен на мероприятия по поддержке стартапов.

Ранее агентство RegioNews сообщало о решении Харьковского горсовета выделить землю в черте города под строительство очередной больницы из сети семейных клиник Игоря Терехова.

Кроме того, мы писали, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове, но харьковчане жалуются на отсутствие ремонтов подездов и НАПК проверит, куда были потрачены бюджетные средства.

А еще ранее сообщалось, что НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн. грн. на свою рекламу.

Анатолий Шарий Схемы Харьков казино коррупция горсовет Игорь Терехов

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