НАПК направило в суд протоколы на двух депутатов Рады
Также НАПК составило 5 протоколов по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин
Также НАПК составило 5 протоколов по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд административные протоколы в отношении депутатов Верховной Рады Александра Куницкого ("Слуга народа") и Федора Христенко (ОПЗЖ).
Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, передает RegioNews.
Отмечается, что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 45 протоколов в отношении таких лиц:
- Федор Христенко, народный депутат Украины;
- Нонна Багмет, бывший и.о. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве (32 протокола);
- Виталий Харченко, бывший глава Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (4 протокола);
- Оксана Пирогова, начальник Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Сумской области (2 протокола);
- Евгений Кондренко, заместитель начальника отдела полиции – начальник следственного отдела Новомосковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (2 протокола);
- Александр Куницкий, народный депутат Украины (2 протокола).
Кроме того, НАПК составило 5 протоколов по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин.
Ранее сообщалось, что НАПК составило протокол на бывшего мэра Черновцов.
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