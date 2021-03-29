НАПК направило в суд протоколы на двух депутатов Рады

Также НАПК составило 5 протоколов по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин

Также НАПК составило 5 протоколов по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин

Фото из открытых источников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд административные протоколы в отношении депутатов Верховной Рады Александра Куницкого ("Слуга народа") и Федора Христенко (ОПЗЖ).

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, передает RegioNews.

Отмечается, что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 45 протоколов в отношении таких лиц:

Федор Христенко, народный депутат Украины;

Нонна Багмет, бывший и.о. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве (32 протокола);

Виталий Харченко, бывший глава Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (4 протокола);

Оксана Пирогова, начальник Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Сумской области (2 протокола);

Евгений Кондренко, заместитель начальника отдела полиции – начальник следственного отдела Новомосковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (2 протокола);

Александр Куницкий, народный депутат Украины (2 протокола).

Кроме того, НАПК составило 5 протоколов по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин.

Ранее сообщалось, что НАПК составило протокол на бывшего мэра Черновцов.