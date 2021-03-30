09:00  30 марта
В Украине более 10 тысяч новых случаев коронавируса
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
08:11  30 марта
Боевики осуществили ряд провокаций в преддверии заседания ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 марта 2021, 11:06 4

Чиновнику Минюста сообщили о подозрении из-за коррупционных махинаций с землей

30 марта 2021, 11:06 4
Читайте також українською мовою
Государственному бюджету нанесен ущерб на почти 24 млн грн
Государственному бюджету нанесен ущерб на почти 24 млн грн
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции. Земля противоправно использовался чиновниками для выращивания сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай", - говорится в сообщении.

Но чиновники значительно занизили показатели и продали урожай по заниженной стоимости. Экспертиза подтвердила проведение сделки.

В настоящее время руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, на Луганщине СБУ разоблачила схему хищения почти 5 млн бюджетных средств.

Минюст Схемы бюджет урожай коррупция предприятие

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram