Чиновнику Минюста сообщили о подозрении из-за коррупционных махинаций с землей

Государственному бюджету нанесен ущерб на почти 24 млн грн

Государственному бюджету нанесен ущерб на почти 24 млн грн

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай", - говорится в сообщении.

Но чиновники значительно занизили показатели и продали урожай по заниженной стоимости. Экспертиза подтвердила проведение сделки.

В настоящее время руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, на Луганщине СБУ разоблачила схему хищения почти 5 млн бюджетных средств.