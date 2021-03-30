Чиновнику Минюста сообщили о подозрении из-за коррупционных махинаций с землей
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции. Земля противоправно использовался чиновниками для выращивания сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай", - говорится в сообщении.
Но чиновники значительно занизили показатели и продали урожай по заниженной стоимости. Экспертиза подтвердила проведение сделки.
В настоящее время руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.
Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, на Луганщине СБУ разоблачила схему хищения почти 5 млн бюджетных средств.