АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион

Совладелец сети супермаркетов АТБ продолжает очень настойчиво укреплять свое влияние в Житомирской области. Теперь очередь дошла до установки Буткевичем полного контроля над житомирской облорганизацией президентской «Слуги народа»

Совладелец сети супермаркетов АТБ продолжает очень настойчиво укреплять свое влияние в Житомирской области. Теперь очередь дошла до установки Буткевичем полного контроля над житомирской облорганизацией президентской «Слуги народа»

Под влиянием Геннадия Буткевича уже долгое время находится Житомирская ОГА вместе с ее главой Виталием Бунечко. После местных выборов-2020 под колпаком мультимиллионера оказался также и областной совет, который возглавил близкий к этому олигарху Владимир Федоренко. А теперь уже и партийная ячейка правящей "Слуги народа" на Житомирщине окончательно попала в его политический актив. Какие интересы преследует совладелец АТБ в области, изучал RegioNews.

Кто такой Буткевич

Этот предприимчивый деятель появился на украинской бизнес-карте еще в 1990-х годах, когда завершил карьеру в днепропетровской милиции, где дослужился до должности начальника тамошнего управления по борьбе с организованной преступностью, и принял предложение тогдашних бизнес-партнеров Юлии Тимошенко и Виктора Пинчука предоставлять им услуги по безопасности. Когда же Тимошенко с Пинчуком разошлись, Буткевич остался в команде будущего лидера "Батьківщини" и впоследствии смог на заработанные в "Единых энергетических системах Украины" деньги начать свой бизнес. Это была мясная переработка, которая затем переросла в несколько магазинов и, в конце концов, выросла в масштабную сеть "АТБ-Маркет". Тогдашними партнерами Буткевича были Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Они втроем имели равные доли в бизнесе, такими же, по утверждению самого Буткевича, их доли остаются и ныне.

Уровень достатка Буткевича оценивается сотнями миллионов долларов. У него даже есть недвижимость в США, однако бизнесмен якобы пытается от нее сейчас избавиться, чтобы аккумулировать средства для инвестирования в свой новый бизнес-проект. Который, как оказывается, тесно связан с Житомирщиной. Его суть заключается в добыче ценных руд. Объекты интересов Буткевича расположены в Кировоградской и Житомирской областях, его интересует добыча урана, титана, циркония и графита. Однако ключевую ставку он делает на добычу бериллия (этого легкого металла на планете немного, а нужен он для высоких технологий, поэтому стоит, мягко говоря, недешево), для чего и приобрел Пержанское месторождение в Олевском районе Житомирской области. Оно ныне является активом его компании BGV Group.

Как можно понять из интервью Буткевича Дмитрию Гордону, он собирается добывать уран и редкоземельные металлы и на основе этого сырья создать производство малых ядерных реакторов. Уран, бериллий, цирконий, графит могут принести гораздо больше денег, чем АТБ, соглашается Буткевич.

Купить Житомирщину

Чтобы обеспечить своему новому бизнес-детищу полную политическую поддержку, Буткевич решил не размениваться на мелочи, а "приватизировать" систему региональной власти целой области, в которой он собирается сосредоточить свои новые активы. Начал бывший руководитель службы безопасности "ЕЭСУ" с плотного "окучивания" Житомирской ОГА, куда, по согласованию с Офисом президента Владимира Зеленского, ему удалось пристроить первым заместителем главы обладминистрации Владимира Федоренко. Последний стал очень ценным политическим активом олигарха, который на своей должности и при лояльности главы ОГА Виталия Бунечко вполне был в силе продвигать интересы компании, развивающей на Житомирщине добывающую империю.

Приближение же местных выборов Буткевич воспринял как очередное окно возможностей для дальнейшей экспансии в области. И смог договориться с Банковой, чтобы Федоренко пошел на выборы местным флагманом президентской "Слуги народа". По результатам выборов, "СН" стала центром политической коалиции в Житомирском облсовете, а сам Федоренко был избран его главой. Так совладелец АТБ получил следующий политический плацдарм – областной совет, который, как известно, имеет полномочия, в том числе и в вопросах разработки недр и использования природных ресурсов.

После практического оформления победы на местных выборах Буткевич и его политический отряд, который включает не только Федоренко и других деятелей житомирского уровня, но и нескольких народных депутатов, прислушивающихся к советам бизнесмена, начал кампанию по взятию под контроль всей областной организации "Слуги народа".

Последний аккорд блицкрига

Напомним, что с момента создания партии руководителем этой ячейки "СН" был нардеп Андрей Клочко, который также имеет дополнительную нагрузку – должность председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Однако он вовсе не собирался добровольно отказываться от Житомирщины и тем самым создавал помехи планам команды Буткевича взять весь "житомирский джекпот". Поэтому несколько нардепов с повышенной чувствительностью к пожеланиям олигарха "накатали" на имя лидера партии Александра Корниенко аналитическую записку, в которой обвинили Клочко в провале на выборах (хотя результат "слуг" на Житомирщине был одним из лучших по стране) и даже намекнули на возможные финансовые махинации со средствами избирательных штабов.

В руководстве "СН" и на Банковой, где также демонстрируют чувствительность к пожеланиям Буткевича, дали этой аналитической записке ход, посему 15 марта было объявлено об отставке Клочко с должности руководителя житомирской облорганизации "Слуги народа" и назначении на его место одного из подписантов вышеприведенной жалобы и малоизвестного широкой общественности нардепа Арсения Пушкаренко. Кстати, в биографии этого 28-летнего парламентария никоим образом не упоминается географическое название "Житомир". Ведь Арсений Михайлович родился в Киеве, где учился и работал до момента избрания нардепом по списку президентской партии (№81).

Впрочем, Пушкаренко оказался абсолютно неравнодушным к проблемам украинской полесской глубинки, а именно: города Олевск на Житомирщине, где он проявляет завидную депутатскую активность. В мажоритарном округе №64, в который входит Олевск, в 2019-м победил не представитель "Слуги народа", а самовыдвиженец и бывший "порошенковец" Владимир Арешонков, поэтому Пушкаренко решением партии закрепили в качестве ответственного именно за этот округ. И надо же было так повезти молодому нардепу, что он попал куратором в городок, который становится эпицентром добычи бериллия. Предусмотрительный Пушкаренко, похоже, удачно воспользовался этим шансом и, учитывая стремительный скачок по партийной линии, удачно доказал нынешнему бенефициару Житомирщины незаменимость своих политических услуг.

Итак, осуществленный Геннадием Буткевичем блицкриг по захвату интересующего его региона теперь очень успешно завершен. За неполных два года ему удалось получить под свое влияние и областной совет вместе с местной организацией самой влиятельной в стране политической партии, и усилить влияние на административную вертикаль исполнительной власти. Поэтому дорогу для успешного освоения житомирских недр этим олигархом можно считать абсолютно открытой.