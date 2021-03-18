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18 марта 2021, 11:52 86

"Сам виноват": Арахамия ответил на обвинения Дубинского по истории с "пленками Деркача"

18 марта 2021, 11:52 86
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После введения санкций США, Дубинский столкнулся с рядом жизненных неудобств
После введения санкций США, Дубинский столкнулся с рядом жизненных неудобств
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на обвинения Александра Дубинского в том, что Офис президента заставлял его публично раскручивать историю с публикацией "пленок Деркача".

Как передает RegioNews, об этом Арахамия сообщил в комментарии PavlovskyNews.

По словам Арахамии, после введения санкции Дубинский столкнулся с рядом жизненных неудобств – ему даже проблематично проводить финансовые операции, и сейчас он обвиняет остальных в том, в чем сам виноват.

Я не понимаю его неконструктивной позиции, когда он свои эмоции, свой лоббизм начинает выплескивать на всех вокруг, не думая о том, что в первую очередь виноват сам он. Потому что он действительно публично высказывался, отправлял письма в Конгресс и так далее", - отмечает Арахамия.

В то же время, Арахамия не взялся судиться, справедливо или нет против Дубинского были введены санкции.

"Он же умный парень… Пройдет некоторое время и будет переоценка происходящего", - заявил Арахамия, назвав маловероятным сценарий возвращения Дубинского в ряды "слуг".

Напомним, Дубинский обвинил Офис президента в попытке вмешательства в дела США, из-за чего, против него были введены санкции.

санкции Давид Арахамия Александр Дубинский Слуга народа партия

 
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