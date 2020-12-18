Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет

Формирование большинства в Житомирском областном совете состоялось без существенных помех и громких демаршей - стороны политического диалога быстро нашли точки соприкосновения

Формирование большинства в Житомирском областном совете состоялось без существенных помех и громких демаршей - стороны политического диалога быстро нашли точки соприкосновения

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалицию в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. В этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию на Житомирщине.

Политически Житомирский областной совет выглядит очень разношерстно. В одном зале будут работать представители аж девяти политических сил. При этом у ни одной из них нет существенного численного преимущества, ведь самая большая фракция состоит всего из 11 депутатов. Согласно результатам выборов и распределения голосов, больше всего мандатов получила президентская партия "Слуга народа", а последней в зачетной табличке стала "Сила и честь", которой также удалось преодолеть проходной барьер в 5%.

Общий список политсил, которые оказались в облсовете, выглядит следующим образом: "Слуга народа" будет иметь 11 депутатских мест, "Европейская солидарность" и "Наш край" - по 9, "За майбутне" и ОПЗЖ - по 7, "Батькивщина" и "Пропозиция" - по 6, Радикальная партия Олега Ляшко – 5, а также "Сила и честь" - 4 депутата.

Однако такая политическая пестрота не помешала быстрому и результативному избранию главы этого представительного органа. Как и во многих других облсоветах, на Житомирщине стержнем коалиции стала "Слуга народа", которая по заданию Офиса президента пытается завоевать должности глав для своих выдвиженцев. Учитывая малую численность всех без исключения фракций совета, опереться на одну-две политсилы для "слуг" было явно недостаточным. Поэтому пришлось выходить на максимально широкий формат. Тем более что практически ни одна из партий не объявляла о своей непримиримости с какой-то другой политсилой.

Даже местная "Евросолидарность" оказалась настроенной на конструктивное сотрудничество и кадровые компромиссы. Такое различие позиции житомирского отделения "ЕС" от общеукраинской оппозиционной настроенности объясняется, в частности, и тем, что руководителем здешних "порошенковцев" и главой соответствующей фракции в облсовете является Александр Рабинович - близкий и в деловом, и в личном плане мэру Житомира Сергею Сухомлину. А поскольку суть политического компромисса в области сводится к соединению позиций переизбранного градоначальника с его "Пропозицией" и "Слуги народа", в эту парадигму вполне укладывается и управляемая Рабиновичем "ЕС".

Поэтому выдвижение и быстрое и безболезненное избрание главой областного совета 53-мя голосами "за" первого заместителя главы Житомирской ОГА Владимира Федоренко от "СН" (по нашим данным, Федоренко является креатурой влиятельного на Житомирщине мультимиллионера Геннадия Буткевича) стало хорошим прологом к следующему распределению всех других должностей между участниками широкой де-факто областной коалиции. Так, депутаты теми же 53-мя голосами определились с первым вице-спикером, которым стал представитель "Нашего края", директор Малинского лесного хозяйства Олег Дзюбенко. А заместителем Федоренко депутаты избрали представителя "Пропозиции" Владимира Ширму, который в прошлой каденции был председателем облсовета.

Дальнейшее же распределение кресел глав постоянных облсоветовских комиссий показал, какие фракции, кроме "СН", "Нашего края" и "Пропозиции" (чьи представители заняли места в президиуме), вошли в местный политический конгломерат. Итак, наиболее важную комиссию – бюджетную - получила "Слуга народа". Этой партии также досталась комиссия по агропромышленному комплексу.

Целых две комиссии (гуманитарную и медико-социальную) было отдано под руководство представителей партии "За майбутне". И по одной комиссии получили фракции "ляшковцев" (комиссия по вопросам коммунальной собственности), "Батькивщины" (социально-экономического развития) и партии "Сила и честь" (по вопросам регламента, самоуправления и правопорядка). Даже "Европейская солидарность" не осталась без кадрового вознаграждения – лидер фракции, упоминавшийся выше Рабинович был назначен главой постоянной комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

В конце концов, "за бортом" распределения должностей осталась только одна фракция – ОПЗЖ. И, похоже, Житомирщина будет едва ли не единственной областью (за исключением большинства западных регионов, в облсоветах которых "медведчуковцы" вообще отсутствуют как класс), где оппозиционная сущность этой партии будет отвечать и ее названию.