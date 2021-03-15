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Владимир Яковенко журналист [email protected]
15 марта 2021, 12:30 24

Борьба с облсоветом и слухи о Разумкове. Чем отметился в свои первые сто дней глава Хмельницкой ОГА Гамалий

15 марта 2021, 12:30 24
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RegioNews проанализировал, какими были сто дней Сергея Гамалия на должности председателя Хмельницкой ОГА, кто стал членом его команды, а также какие отношения он выстроил с местными конкурентами и центральной властью.

Свои и не очень

Бывшего каменец-подольского бизнесмена, который долгое время жил в Польше (за что нарвался на обвинения в скрытом от спецпроверки польском гражданстве), назначили на родную Хмельнитчину руководителем облгосадминистрации 3 декабря 2020 года. Свою первую пресс-конференцию Гамалий дал через неделю и на ней представил только одного своего заместителя, хотя кадровые вопросы являются важнейшими на старте работы любого чиновника – с кем пришел и кто будет представлять его в коммуникации с теми или другими отраслями бизнеса. Итак, первым заместителем главы ОГА стал успешный киевский адвокат Сергей Тюрин – не просто выходец из Хмельницкого, а глава ячейки Хмельницкого района в столичной общественной организации "Землячество "Хмельнитчина".

Других замов Гамалий вводил постепенно, параллельно отбиваясь от обвинений в том, что Хмельницкий "оккупируют каменец-подольские". Впрочем, без представителей бывшей столицы региона не обошлось – одним из заместителей главы области назначили известного в каменец-подольском крае и за его пределами бизнесмена Владимира Юрьева. Его и другого заместителя - Владимира Билыка (до этого работал в Держгеокадастре во Львовской области) - привели на должность аж во второй половине января. Поэтому новый руководитель Хмельнитчины подошел к вопросу замены команды своего предшественника Дмитрия Габинета со спокойной обстоятельностью. Чего не скажешь об отношениях с другим хозяином региона, точнее, хозяйкой.

Кто кем управляет на Хмельнитчине

7 декабря, через четыре дня после назначения Гамалия в ОГА, главой Хмельницкого областного совета стала Виолета Лабазюк. Именно ее происхождение – жена агромагната и нардепа Сергея Лабазюка (депутатская группа "За майбутнє"), баллотирование в облсовет от партии "За майбутнє" – обещало региональному представителю Банковой проблемы. И они начались через несколько дней после победы Лабазюк на выборах областного спикера.

10 декабря, за час до Гамалия, Лабазюк неожиданно решила провести свою пресс-конференцию. Причем в том же помещении, что и глава ОГА. И если бы только таким соперничеством все и ограничилось, ибо ни Гамалий, ни руководитель облсовета на тех встречах с прессой не сказали, по сути, ничего. Но Лабазюк на этом не остановилась и решила показать, кто в доме хозяин напрямую.

Правда, на некоторое время у нее возникли проблемы с собственной легитимностью, поэтому Гамалий получил некоторое время на "передышку и перегруппировку сил". Но в январе 2021-го глава облсовета решила покомандовать подразделениями ОГА – мы тут, мол, власть, поэтому отчитывайтесь мне. В частности, областной совет взялся контролировать несколько коммунальных учреждений, на что Гамалий отреагировал в публично-соцсетевой плоскости достаточно сдержанно.

Вообще глава ОГА, в отличие от своей визави из облсовета, ведет себя скромно и без особо ярких пассажей в адрес конкурирующей организации. Хотя эта "тихая гавань", конечно же, станет обманом для тех, кто уверует в нежелание Гамалия вести активную – в первую очередь, подковерную - борьбу. И провалившаяся внеочередная сессия облсовета, которую пытались собрать, но так и не собрали 18 февраля (она несмотря на формальную повестку дня имела целью ударить по позициям местного представителя центральной власти), – этому неплохая иллюстрация. Впрочем, у Гамалия неожиданно нарисовался другой фронт, который не обещает ему в краткосрочной перспективе ничего хорошего.

Первый для Разумкова?

11 марта в Хмельницкую область с рядовым визитом прилетел глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ничего особенного – студенты, бизнесмены, атомная электростанция, традиционно для нынешних времен военный госпиталь. Но некоторые СМИ раздули из этого сенсацию: мол, спикер парламента, которого уже заподозрили в собственной игре, начинает искать себе подходящих людей в будущую политическую силу. И начал вроде бы именно с Гамалия.

В пользу этой версии может говорить то, что, по мнению части аналитиков, назначение Сергея Гамалия на Хмельнитчину стало практически ссылкой, поскольку он якобы имел планы на "хлебную" должность в Офисе президента. Но вместо Банковой оказался на значительно более скромном со всех точек зрения Подолье. И поэтому как бы имеет зуб на властную команду Владимира Зеленского, с которой Разумков постепенно выбивается в свою отдельную сторону.

Насколько реальна эта схема "первого в новой партии", сейчас сказать трудно. Но даже подобные слухи сыграют отнюдь не на руку главе ОГА. Финансовых и других возможностей у него меньше, чем у Лабазюк, которую, к тому же, мотивирует желание продемонстрировать себя качественным самостоятельным региональным игроком, а не просто женой народного депутата. Следовательно, возможная потеря приверженности со стороны Банковой станет серьезным ударом для Гамалия, который на самом деле не имеет в регионе серьезной поддержки.

Владимир Зеленский Хмельницкая область облсовет Дмитрий Разумков ОГА Габинет Дмитрий Гамалий Сергей Лабазюк Виолета

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