Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій

Новий очільник Хмельниччини на початку свого перебування на посаді вже встиг призначити заступників, позмагатися у впливовості із керівницею Хмельницької облради та стати фігурантом пліток, неприємних для самого президента Володимира Зеленського

Новий очільник Хмельниччини на початку свого перебування на посаді вже встиг призначити заступників, позмагатися у впливовості із керівницею Хмельницької облради та стати фігурантом пліток, неприємних для самого президента Володимира Зеленського

RegioNews проаналізував, якими були сто днів Сергія Гамалія на посаді голови Хмельницької ОДА, хто став членом його команди, а також які відносини він вибудував із місцевими конкурентами та центральною владою.

Свої і не дуже

Колишнього кам'янець-подільського бізнесмена, який довгий час жив у Польщі (за що нарвався на звинувачення у прихованому від спецперевірки польському громадянстві), призначили на рідну Хмельниччину керівником облдержадміністрації 3 грудня 2020 року. Свою першу пресконференцію Гамалій дав через тиждень і на ній презентував лише одного свого заступника, хоча кадрові питання є найважливішими на старті роботи будь-якого чиновника – з ким прийшов та хто представлятиме його у комунікації з тими чи іншими галузями бізнесу. Отже, першим заступником голови ОДА став успішний київський адвокат Сергій Тюрін – не просто виходець із Хмельницького, а голова осередку Хмельницького району у столичній громадській організації "Земляцтво "Хмельниччина".

Інших замів Гамалій вводив поступово, паралельно відбиваючись від звинувачень у тому, що Хмельницький "окупують кам'янець-подільські". Втім, без представників колишньої столиці регіону не обійшлося – одним із заступників очільника області призначили знаного у кам’янець-подільському краї і за його межами бізнесмена Володимира Юр'єва. Його та іншого заступника - Володимира Білика (до того працював у Держгеокадастрі у Львівській області) - привели на посаду аж у другій половині січня. Тож новий керівник Хмельниччини підійшов до питання заміни команди свого попередника Дмитра Габінета із спокійною ґрунтовністю. Чого не скажеш про стосунки із іншим хазяїном регіону, точніше, хазяйкою.

Хто ким керує на Хмельниччині

7 грудня, через чотири дні після призначення Гамалія в ОДА, головою Хмельницької обласної ради стала Віолета Лабазюк. Саме її походження – дружина агромагната і нардепа Сергія Лабазюка (депутатська група "За майбутнє"), балотування у облраду від партії "За майбутнє" – обіцяло регіональному представнику Банкової проблеми. І вони розпочалися за кілька днів після перемоги Лабазюк на виборах обласного спікера.

10 грудня, за годину до Гамалія, Лабазюк несподівано вирішила провести свою пресконференцію. Причому у тому ж приміщенні, що й голова ОДА. І якби тільки таким суперництвом усе й обмежилося, бо ані Гамалій, ані керівниця облради на тих зустрічах із пресою не сказали, по суті, нічого. Але Лабазюк на цьому не зупинилася і вирішила показати, хто у домі господар напряму.

Щоправда, на деякий час у неї виникли проблеми із власною легітимністю, тож Гамалій отримав деякий час на "передишку та перегрупування сил". Але у січні 2021-го голова облради вирішила покомандувати підрозділами ОДА – ми тут, мовляв, влада, тож звітуйте мені. Зокрема, обласна рада взялася контролювати кілька комунальних закладів, на що Гамалій відреагував у публічно-соцмережевій площині досить стримано.

Взагалі голова ОДА, на відміну від своєї візаві з облради, поводиться скромно та без особливо яскравих пасажів на адресу конкуруючої організації. Хоча ця "тиха гавань", звісно ж, стане оманою для тих, хто увірує у небажання Гамалія вести активну – у першу чергу, підкилимну – боротьбу. І провалена позачергова сесія облради, яку намагалися зібрати, але так і не зібрали 18 лютого (вона попри будь-який формальний порядок денний мала на меті ударити по позиціях місцевого представника центральної влади), – тому є непоганою ілюстрацією. Втім, у Гамалія несподівано намалювався інший фронт, котрий не обіцяє йому у короткостроковій перспективі нічого доброго.

Перший для Разумкова?

11 березня на Хмельниччину з рядовим візитом прилетів голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Нічого особливого – студенти, бізнесмени, атомна електростанція, традиційно для нинішніх часів військовий госпіталь. Але деякі ЗМІ роздули з цього сенсацію: мовляв, спікер парламенту, якого уже запідозрили у власній грі, починає шукати собі підходящих людей у майбутню політичну силу. І почав начебто саме із Гамалія.

На користь цієї версії може говорити те, що, на думку частини аналітиків, призначення Сергія Гамалія на Хмельниччину стало практично засланням, оскільки він буцімто мав плани на "хлібну" посаду в Офісі президента. Але замість Банкової опинився на значно скромнішому з усіх точок зору Поділлі. І тому ніби має зуб на владну команду Володимира Зеленського, з якої Разумков поступово вибивається у свій окремий бік.

Наскільки реальною є ця схема "першого в новій партії", зараз сказати важко. Але навіть подібні чутки зіграють аж ніяк не на руку голові ОДА. Фінансових та інших можливостей у нього менше, ніж у Лабазюк, яку, до того ж, мотивує бажання продемонструвати себе якісним самостійним регіональним гравцем, а не просто дружиною народного депутата. Відтак можлива втрата прихильності Банкової стане серйозним ударом для Гамалія, який насправді не має в регіоні серйозної підтримки.