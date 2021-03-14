Дубинский дал Зеленскому 24 часа на ответ из-за снятия с должности в Киевской облорганизации

Он прокомментировал свое снятие с должности главы Киевской областной партийной ячейки и назвал однопартийцев "аферистами и мошенниками"

Он прокомментировал свое снятие с должности главы Киевской областной партийной ячейки и назвал однопартийцев "аферистами и мошенниками"

Фото: из открытых источников

Народный депутат Александр Дубинский, с которого сегодня были сняты полномочия председателя Киевской областной организации "Слуги народа", дал президенту Владимиру Зеленскому 24 часа, чтобы тот определился, на чьей он стороне.

Об этом Дубинский заявил во время своего онлайн-стрима в Facebook, передает RegioNews.

Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?", - спросил Дубинский в прямом эфире Владимира Зеленского.

Он заявил, что это принципиальный вопрос, и он "не от меня, а от избирателей".

Это они должны знать, является ли президент тем, за кого они голосовали, или он подло и коварно их обманул. Я, от имени тех, кто задавал этот вопрос, даю президенту 24 часа в ответ. Думай-Те, Владимир Александрович", - сказал нардеп.

Он также отметил, что "молчание президента - это тоже ответ, красноречивый, чёткий и однозначный".

По мнению народного депутата, партия "Слуга народа", к которой он сам принадлежит, "превращается в партию "Слуга Аферистов и Мошенников".

Напомним, 14 марта Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа".

Вечером 13 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал распоряжение о созыве конференции по требованию членов местной организации в Киевской области.

Также "Слуги народа" поменяли структуру: теперь у партии будет Политсовет и Национальный совет общин.

В тот же день Корниенко не смог исключить Дубинского из партии, так как "претензий к нему нет".