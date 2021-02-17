Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов

После изнурительных выборов мэр Ужгорода выдохнул с облегчением: кресло градоначальника осталось за ним, а на депутатский корпус грех жаловаться. Андриив своего удовольствия и не скрывает: вторая каденция стартовала удачно

После изнурительных выборов мэр Ужгорода выдохнул с облегчением: кресло градоначальника осталось за ним, а на депутатский корпус грех жаловаться. Андриив своего удовольствия и не скрывает: вторая каденция стартовала удачно

Обновленный Ужгородский городской совет состоит из 38 избранников от шести политических партий: "Батьківщина" имеет 8 депутатов, "Слуга народа" – 7, "Рідне Закарпаття", ОПЗЖ и "Європейська солідарність" – по 6, "Партія твого міста" – 5. Несмотря на то, что у "проандриивских" "Батьківщини" и "Партії твого міста" лишь 13 мандатов, большинство новоизбранному мэру, как свидетельствуют первые сессионные заседания, успешно обеспечивают и представители других политсил. Так, свои "штыки" Богдан Андриив имеет и в "Рідному Закарпатті", и в "ЄС", а также ситуативно в ОПЗЖ и даже у "слуг", представитель которых Виктор Щадей проиграл ему во втором туре выборов.

Каждой свахе по шпаге

Сам городской голова при каждом удобном случае подчеркивает, что доволен составом горсовета. "Я доволен составом городского совета, много молодых депутатов, которые имеют желание работать. Это - инфраструктурные проекты, это - проекты в области культуры, образования. Я ожидаю плодотворного сотрудничества и соблюдения норм законодательства, в частности, в выполнении предвыборных обещаний", - сказал Андриив после первой сессии горсовета нового созыва.

Сразу, на что обратили внимание местные жители после первой сессии, - это существенное изменение команды мэра. В разговоре с корреспондентом RegioNews Андриив отметил, что были определенные политические договоренности, поэтому появление в ней представителей других политсил – закономерный результат. "Мы вынуждены были пригласить в команду представителей из других сил. Но, согласитесь, что это - абсолютно нормальная ситуация", - заверил мэр.

Что касается договоренностей, то результатом политических игр стало, прежде всего, увеличение количества ключевых должностей в мэрии, в частности, заместителей городского головы до шести, а также избрание на должность секретаря горсовета представителя "Європейської солідарності” Андрея Рыбы.

Не учи Рыбу плавать

Для Рыбы - это третья каденция как городского депутата. Говорит, что решение о выдвижении его кандидатуры было для фракции "ЄС" нелегким, и она остается в оппозиции. "Понимая возможные конфигурации в Ужгородском городском совете, мы все же приняли решение взять на себя эту ответственность. Ужгород — не такой большой для большой политики, идеологически мы остаемся в оппозиции как в Верховной Раде, так в облсовете и в городе, но в вопросах жизнедеятельности города мы только за конструктив", - прокомментировал назначение новоизбранный секретарь.

Однако не все так просто. Дело в том, что Андрей Рыба является едва ли не самым одиозным представителем "ЄС”, прежде всего – в контексте своей прежней деятельности в статусе депутата Ужгородского городского совета V созыва. Тогда он представлял в горсовете фракцию БЮТ, которая в значительной степени стала союзником тогдашнего мэра Ужгорода, скандального Сергея Ратушняка в масштабных земельных сделках. Тогда "Батьківщина" политически отмежевалась от действий части своих депутатов, однако последние, включая Рыбу, продолжали голосовать за все "дерибанные" решения вплоть до завершения полномочий. "Профессиональный "бездельник", который нигде в жизни не работал, а исключительно обслуживал политиков вроде Ратушняка-Пацкана", - писали о Рыбе местные СМИ.

Стоит отметить, что его кандидатура вызвала недовольство части депутатов от "ЄС". Впрочем, в Ужгороде принадлежность к той или иной политсиле не играет решающей роли – рулят личные отношения, договоренности и сферы влияния.

Скажи, кто твой заместитель...

31-м голосом "за" депутаты поддержали новых заместителей городского головы Ужгорода, следовательно, вице-мэрами будут следующие персоны.

Василий Гомонай занимал должность первого заместителя и в предыдущем созыве. Тогда его назначил Андриив, сейчас - коалиция по квоте "проандриивской" "Партії твого міста", которую местные активисты неоднократно обвиняли в массовом подкупе избирателей. Что же касается лично Гомоная, то в 2019 году СБУ разоблачила его на масштабных злоупотреблениях: сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка. Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая продала ее своему знакомому за 1,2 млн грн. Кроме сделок с землей, Гомонай был фигурантом уголовного производства в отношении попытки демонтажа шести сооружений комплекса Ужгородской городской типографии. Благодаря примененной схеме город недополучил свыше 38 млн грн. Демонтаж нанес бюджету областного центра дополнительных потерь в сумме 8,5 млн грн. В новой мэрии Гомонай будет заниматься управлениями капитального строительства, здравоохранения и по делам культуры, молодежи и спорта. Первые два лидируют по количеству освоенных распорядителем средств, однако, имея объявленное подозрение о злоупотреблении властью, первый заместитель вряд ли будет рисковать и подписывать документы для сомнительных операций.

Юрия Раховского назначили на должность заместителя Андриива по квоте "Слуги народа". После Оранжевой революции он возглавлял закарпатское управление МВД, во время президентства Петра Порошенко руководил управлением СБУ на Полтавщине. Раховский не имеет опыта работы в местном самоуправлении, поэтому вряд ли его воспринимают как серьезного бойца. Собственно, доказательством этому является и вверенная ему "область влияния": этот вице-мэр будет координировать абсолютно самостоятельные отделы программного и компьютерного обеспечения, отдел публичных закупок и отдел гражданской защиты населения. Четвертый "подопечный" отдел землепользования - это такой себе "голос" соответствующей депутатской комиссии, поэтому вряд ли Раховский будет иметь реальное влияние на процесс распределения земли.

"Свадебным генералом", скорее всего, будет еще один заместитель, протеже лично Андриива Вадим Борец. Дело в том, что полученные в его штатное подчинение департамент труда и соцзащиты, управления градостроительства и архитектуры, управления образования и служба по делам детей уже имеют руководителей, которые решают вопрос напрямую с городским головой и вряд ли нуждаются в посреднике.

По квоте Андриива вице-мэром назначили также экс-прокурора Ивана Шимона – фигуру неоднозначную и очень важную для градоначальника. Во времена Януковича Шимон в течение длительного времени работал на руководящих должностях в прокуратуре и вместо люстрации получил в 2015 году должность первого заместителя прокурора Закарпатской области, на которой и продержался до 2019-го. Далее прокурорская служба не пошла, Шимона уволили: сказалось противостояние с новоназначенным прокурором области Владимиром Гаврилюком. И здесь пригодились хорошие отношения с ужгородским мэром.

Для Шимона, который проявлял изрядную благосклонность к Андрииву (поговаривают, что прокурор занимался уголовными делами, возбужденными против мэра Ужгорода), конечно же, нашлось место во власти. Он получил право координировать департамент городского хозяйства – "золотое дно" любого горсовета. Известно, что Шимон поддерживает тесные отношения с почти всеми застройщиками города еще со времен работы в прокуратуре. Свидетельством этому могут быть хотя бы доходы экс-прокурора, которые становились предметом немалого количества журналистских расследований (к примеру, в 2015 году Иван Шимон попал в рейтинг издания texty.org.ua, где занял 7-е место среди прокуроров с наибольшей суммой доходов). Поэтому опыта выгодного сотрудничества с исполнителями работ Шимону более чем достаточно. Кроме департамента горхозяйства, в его подчинении будет управление правового обеспечения и отдел контроля за соблюдением законодательства о труде. Скучать некогда.

А вот Василий Пинзеник назначен на должность по квоте партии четырех нардепов – "Рідне Закарпаття" (эту локальную политсилу создали по инициативе Роберта Горвата, Валерия Лунченко, Василия Петевки и Владислава Поляка). Пинзеник получил в подчинение так называемые "неденежные" структуры: управление экономического развития, управление международного сотрудничества и инноваций, отдел транспорта и Ужгородский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. Обогатиться на них куратор вряд ли сможет, однако ответственности от него требуется через край. Поговаривают, что своим назначением Пинзеник обязан лично нардепу Горвату и именно его интересы будет лоббировать в горсовете.

Относительно назначенного управляющим делами исполкома Игоря Фартушка, то и здесь Андрииву пока фартит: чиновник избран по его квоте, сам практически ничего серьезного не решает и ни на что не влияет. Как мэр скажет, так и будет.

Такая вот пастораль сложилась в горсовете небольшого областного центра на западе Украины: пастухи и овцы вырисовывались, портреты достаточно заботливой коалиции и по-доброму кусющей оппозиции также понятны. Относительно взаимопонимания с руководителями области, то и здесь Андриив пока "в шоколаде". С главой облсовета Алексеем Петровым топор предвыборной войны закопали и, по словам Андриива, начали все с чистого листа. А отношения с недавно назначенным главой Закарпатской ОГА Анатолием Полосковым только зарождаются.