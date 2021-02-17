Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів

Після виснажливих виборчих перегонів мер Ужгорода видохнув із полегшенням: крісло градоначальника залишилося за ним, а на депутатський корпус гріх скаржитись. Андріїв свого задоволення і не приховує: друга каденція стартувала вдало

Після виснажливих виборчих перегонів мер Ужгорода видохнув із полегшенням: крісло градоначальника залишилося за ним, а на депутатський корпус гріх скаржитись. Андріїв свого задоволення і не приховує: друга каденція стартувала вдало

Оновлена Ужгородська міська рада складається із 38 обранців від шести політичних партій: "Батьківщина" має 8 депутатів, "Слуга народу" – 7, "Рідне Закарпаття", ОПЗЖ та "Європейська солідарність" – по 6, "Партія твого міста" – 5. Незважаючи на те, що у "проандріївських" "Батьківщини" та "Партії твого міста" лише 13 мандатів, більшість новообраному меру, як засвідчують перші сесійні засідання, успішно забезпечують представники й інших політсил. Так, свої "багнети" Богдан Андріїв має і в "Рідному Закарпатті", і в "ЄС", а також ситуативно в ОПЗЖ та навіть у "слуг", представник яких Віктор Щадей програв йому у другому турі виборів.

Кожній свашці по спажці

Сам міський голова за кожної слушної нагоди підкреслює, що задоволений складом міськради. "Я задоволений складом міської ради, є багато молодих депутатів, які мають наснагу працювати. Це - інфраструктурні проєкти, це - проєкти в галузі культури, освіти. Я очікую на плідну співпрацю та дотримання норм законодавства, зокрема, у виконанні передвиборчих обіцянок", - сказав Андріїв після першої сесії міськради нового скликання.

Одразу, на що звернули увагу ужгородці після першої сесії, - суттєва зміна команди мера. У розмові з кореспондентом RegioNews Андріїв зазначив, що були певні політичні домовленості, тож поява в ній представників інших політсил – закономірний результат. "Ми змушені були запросити до команди представників із інших сил. Але, погодьтеся, що це - абсолютно нормальна ситуація", - запевнив мер.

Що стосується домовленостей, то результатом політичних ігор стало, щонайперше, збільшення кількості ключових посад в мерії, зокрема, заступників міського голови до шести, а також обрання на посаду секретаря міськради представника "Європейської солідарності” Андрія Риби.

Не вчи Рибу плавати

Для Риби - це третя каденція як міського депутата. Каже, що рішення про висування його кандидатури було для фракції "ЄС" нелегким, і вона залишається в опозиції. "Розуміючи можливі конфігурації в Ужгородській міській раді, ми все ж таки прийняли рішення взяти на себе цю відповідальність. Ужгород — не такий великий для великої політики, ідеологічно ми залишаємося в опозиції як у Верховній Раді, так в облраді та в місті, але в питаннях життєдіяльності міста ми тільки за конструктив", - прокоментував призначення новообраний секретар.

Однак не все так просто. Справа в тому, що Андрій Риба є чи не найодіознішим представником "ЄС”, передусім – у контексті своєї колишньої діяльності у статусі депутата Ужгородської міської ради V скликання. Тоді він представляв у міськраді фракцію БЮТ, яка в значній мірі стала союзником тодішнього мера Ужгорода, скандального Сергія Ратушняка в масштабних земельних оборудках. Тоді "Батьківщина" політично відмежувалася від дій частини своїх депутатів, однак останні, включаючи Рибу, продовжували голосувати за всі "дерибанні" рішення аж до завершення повноважень. "Професійний "нероба", котрий ніде в житті не працював, а виключно обслуговував політиків на кшталт Ратушняка-Пацкана", - писали про Рибу місцеві ЗМІ.

Варто зазначити, що його кандидатура викликала незадоволення в частини депутатів від "ЄС". Утім, в Ужгороді приналежність до тієї чи іншої політсили не відіграє вирішальної ролі – рулять особисті стосунки, домовленості та сфери впливу.

Скажи, хто твій заступник…

31-им голосом "за" депутати підтримали нових заступників міського голови Ужгорода, відтак віцемерами будуть наступні персони.

Василь Гомонай обіймав посаду першого заступника і в попередньому скликанні. Тоді його призначив Андріїв, зараз - коаліція за квотою "проандріївської" "Партії твого міста", яку місцеві активісти неодноразово звинувачували у масовому підкупі виборців. Що ж до особисто Гомоная, то у 2019 році СБУ викрила його на масштабних зловживаннях: співробітники спецслужби встановили, що у 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, посадовець оформив на підставних осіб три земельні ділянки. Пізніше землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка продала її своєму знайомому за 1,2 млн грн. Окрім оборудок із землею, Гомонай був фігурантом кримінального провадження щодо спроби демонтажу шести споруд комплексу Ужгородської міської друкарні. "Завдяки" застосованій схемі місто недоотримало понад 38 млн грн. Демонтаж наніс бюджету обласного центру додаткових втрат у сумі 8,5 млн грн. У новій мерії Гомонай опікуватиметься управліннями капітального будівництва, охорони здоров’я та у справах культури, молоді і спорту. Перші два лідирують за кількістю освоєних розпорядником коштів, проте, маючи оголошену підозру про зловживання владою, перший заступник навряд чи ризикуватиме підписувати документи для сумнівних операцій.

Юрія Рахівського призначено на посаду заступника Андріїва за квотою "Слуги народу". Після Помаранчевої революції він очолював закарпатське управління МВС, за президенства Петра Порошенка керував управлінням СБУ на Полтавщині. Рахівський не має досвіду роботи у місцевому самоврядуванні, тож навряд чи його сприймають як серйозного бійця. Власне, доказом цьому є і ввірена йому "область впливу": цей віцемер координуватиме абсолютно самостійні відділи програмного та комп’ютерного забезпечення, відділ публічних закупівель та відділ цивільного захисту населення. Четвертий "підопічний" відділ землекористування - це такий собі "голос" відповідної депутатської комісії, тож навряд чи Рахівський матиме реальний вплив на процес розподілу землі.

"Весільним генералом", скоріш за все, буде ще один заступник, протеже особисто Андріїва Вадим Борець. Справа в тому, що отримані у його штатне підпорядкування департамент праці та соцзахисту, управління містобудування і архітектури, управління освіти і служба у справах дітей уже мають керівників, котрі вирішують питання напряму з міським головою і навряд чи потребують посередника.

За квотою Андріїва віцемером призначено також експрокурора Івана Шимона – фігуру неоднозначну і дуже важливу для градоначальника. У часи Януковича Шимон протягом тривалого часу працював на керівних посадах у прокуратурі та замість люстрації отримав у 2015 році посаду першого заступника прокурора Закарпатської області, на якій і протримався до 2019-го. Далі прокурорська служба не пішла, Шимона звільнили: далося взнаки протистояння із новопризначеним прокурором області Володимиром Гаврилюком. І тут стали в пригоді добрі стосунки із ужгородським мером.

Для Шимона, який проявляв неабияку прихильність до Андріїва (подейкують, що прокурор опікувався кримінальними справами, порушеними проти мера Ужгорода), звісно ж, знайшлося місце у владі. Він отримав право координувати департамент міського господарства – "золоте дно" будь якої міськради. Відомо, що Шимон підтримує тісні стосунки з майже усіма забудовниками міста ще з часів роботи в прокуратурі. Свідченням цьому можуть бути хоча б статки експрокурора, які ставали предметом чималої кількості журналістських розслідувань (до прикладу, у 2015 році Іван Шимон потрапив до рейтингу прокурорів видання texty.org.ua, де посів 7-е місце серед прокурорів із найбільшою сумою доходів). Тож досвіду вигідної співпраці з виконавцями робіт Шимону не бракуватиме. Крім департаменту міськгосподарства, у його підпорядкуванні буде управління правового забезпечення і відділ контролю за дотриманням законодавства про працю. Нудьгувати ніколи.

А ось Василь Пинзеник призначений на посаду за квотою партії чотирьох нардепів – "Рідне Закарпаття" (локальну політсилу створили за ініціативи Роберта Горвата, Валерія Лунченка, Василя Петьовки та Владіслава Поляка). Пинзеник отримав у підпорядкування так звані "негрошові" структури: управління економічного розвитку, управління міжнародного співробітництва та інновацій, відділ транспорту та Ужгородський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Збагатитись на них куратор навряд чи зможе, однак відповідальності від нього вимагається через край. Подейкують, що своїм призначенням Пинзеник має завдячувати особисто нардепу Горвату і саме його інтереси лобіюватиме в міськраді.

Щодо призначеного керуючим справами виконкому Ігоря Фартушка, то і тут Андріїву поки фартить: посадовець обраний за його квотою, сам практично нічого серйозного не вирішує і ні на що не впливає. Як мер скаже, так і буде.

Така ось пастораль склалася в міськраді невеликого обласного центру на заході України: пастухи і вівці вималювалися, портрети достатньо турботливої коаліції і по-доброму кусючої опозиції також зрозумілі. Щодо порозуміння з керівниками області, то і тут Андріїв поки "в шоколаді". З головою облради Олексієм Петровим сокиру передвиборчої війни закопали і, за словами Андріїва, почали все з чистого аркуша. А стосунки з призначеним нещодавно головою Закарпатської ОДА Анатолієм Полосковим тільки зароджуються.