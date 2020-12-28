Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"

Последние 25 лет Богдан Андриив живет и работает в областном центре Закарпатья, поэтому считает себя ужгородцем, наперекор тем, кто внес его в категорию «понаехали»

Последние 25 лет Богдан Андриив живет и работает в областном центре Закарпатья, поэтому считает себя ужгородцем, наперекор тем, кто внес его в категорию «понаехали»

Именно позицию "выбери коренного ужгородца" отстаивали большинство из 22-х кандидатов на должность ужгородского градоначальника на выборах-2020. Горожане же снова сделали ставку на "некоренного", избрав во втором туре именно действующего городского голову Богдана Андриива.

В эксклюзивном интервью RegioNews мэр Ужгорода рассказал, почему стал фигурантом Антимайдана, почему отношения с уже экс-главой Закарпатской ОГА Алексеем Петровым не сложились накануне выборов и видит ли Андриив своего сына в политике.

Довольны ли вы результатами выборов, ведь мэрское кресло получили только со второй попытки?

Если я сейчас разговариваю с вами как городской голова Ужгорода, значит меня выбрала громада, значит предыдущие пять лет были не такими уж и плохими. Несмотря на все противоречия. Конечно, были ошибки, но, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Никто неидеален. Как буду работать с депутатами дальше? У нас не такой большой город, чтобы держать обиды и с этими обидами жить. Убежден, что мы найдем взаимопонимание с большинством депутатов, которых избрали в городской совет, и которые давали определенные обещания избирателям. Будем вместе реализовывать.

Первая сессия новоизбранного горсовета показала, что вы изменили команду. Какие причины?

У нас были определенные политические договоренности, поэтому мы вынуждены были пригласить в команду представителей из других сил. Но, согласитесь, что это - абсолютно нормальная ситуация. Большую часть команды нам удалось сохранить. Уверяю, что в работе горсовета все будет прозрачно, открыто, без "договорняков", как говорят.

Эксперты характеризуют нынешние выборы мэра Ужгорода как самые грязные за всю историю. Черной информации на головы избирателей вылилось немало, в частности, они узнали много и о ваших доходах при закупке коммунальных автобусов, и о недвижимости в Австрии, о делах семьи...

Скажу откровенно, что я сам немало узнал нового из тех газетенок, которые распространялись командой оппонента. Их даже дети раздавали в людных местах. Грязная, очень грязная кампания. Все - полная ерунда. Нет у меня недвижимости в Австрии. А насчет автобусов: как я мог заработать миллион долларов при закупке, если они миллион и стоили? Полная чушь.

Ваш штаб также не отказывался от черного пиара...

Нет-нет-нет, ни в какое сравнение. Я считаю, что по грязи было где-то один к трем в пользу штаба Виктора Щадея.

Вишенкой предвыборной гонки, без сомнения, стала операция СБУ по задержанию гражданина, который якобы собирал или скупал голоса в вашу пользу...

Как это делается – всем известно. Ищется человек, который имеет какие-то нелады с законом, так называемая "торпеда", потом ищется другое лицо, которое принимает эти средства. Они отделываются каким-нибудь штрафом или проведут сутки в СИЗО, а самое главное, что есть информповод говорить то, что в Ужгороде идет подкуп жителей с моей стороны. Это была абсолютная провокация. Ни я, ни члены моей семьи или моей команды никакого отношения к этому инциденту не имеем.

На выборы вы шли самовыдвиженцем, что было немного непривычно: ваша политическая биография богата на принадлежность к разным партиям...

Мне проще, потому что сейчас я ни от кого не завишу. Сейчас часть депутатов будет заложниками ситуации из-за императивного мандата. Мне в этом плане проще. Но, думаю, что мы найдем общий язык с несколькими политическими партиями, которые имеют желание работать над развитием города, несмотря на название партии. Человека нужно судить по его делам, а не по принадлежности к тем или другим политическим силам. Поэтому все это относительно.

В течение всей вашей предыдущей каденции и особенно во время предвыборной кампании вам упоминали участие в Антимайдане. Конечно, это "клеймо" имеет две стороны: есть ваши противники, а есть и те, кто вас поддерживает. Что бы вы сказали и тем, и другим про этот эпизод в жизни?

Это не был никакой Антимайдан. На самом деле мы делали все, чтобы не допустить событий, которые произошли во Львове или Ивано-Франковске. Вспомните: сожгли помещение Службы безопасности в Ивано-Франковске, разгромили помещение в Львове. Тогда просто собралась группа людей, большинство из которых были работниками областной государственной администрации, которые вышли на улицу и обратились к молодежи, чтобы те не громили помещения, чтобы не ломали оргтехнику, какие-то там компьютеры. Антиукраинской позиции не было.

Кстати, накануне выборов о вашем активном участии в Антимайдане напомнил и уже экс-глава области Алексей Петров, опубликовав соответствующие фото. Это было не единственное выступление Петрова против вас. Каковы на самом деле ваши отношения? Возможно, публичное противостояние было лишь предвыборной "фишкой"?

Действительно, с Алексеем Петровым у нас были разные взгляды на некоторые события, которые происходили, мы по-разному оценивали ситуацию, а, следовательно, и делали разные выводы. Но так и должно быть. После выборов мы "обнулили" наши взаимоотношения и начали, как говорится, новый этап с чистого листа. Сейчас пока нет никаких противоречий, сняты все острые вопросы.

Теперь, когда Петрова избрали главой Закарпатского облсовета, это очень важно. Что вы думаете о закарпатцах с точки зрения избрания главой облсовета не закарпатца?

С точки зрения позиции закарпатцев, должна была бы быть, возможно, другая ситуация, и облсовет самой западной области таки должен был бы возглавить житель области. Но, как по мене, с властью не надо воевать, потому что, как говорят, худший мир лучше за самую удачную войну. Если есть возможность получить поддержку на уровне Кабмина и Верховной Рады, если есть возможность опереться на поддержку кураторов Закарпатья в высших органах власти, то зачем показывать свои мышцы и силу. Противостояние – не всегда уместная вещь. Нам надо думать о развитии региона.

Вы являетесь фигурантом уголовного дела, связанного с махинациями с бюджетными средствами при реконструкции архитектурно-исторического комплекса "Совиное гнездо" в центре Ужгорода. Есть открытые уголовные производства в отношении еще нескольких высших должностных лиц города...

Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы работают. Но точку в этих всех расследованиях ставит суд, поэтому до его решения никто никого не может обвинять, в том числе и меня. Дело по "Совином гнезду" - это чистой воды политический заказ.

- Чей?

Я же не могу просто так назвать фамилию, но могу сказать, что вся эта кампания была организована, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время, так сказать, держать на крючке. Но бежать я никуда не собирался и не собираюсь, мы ходим на судебные заседания, доказываем свою невиновность. А "Совиное гнездо" готово уже на 99,9%, и каждый может убедиться, что в нем проводятся разнообразные фестивали, конкурсы, семинары, научные какие-то конференции и все такое.

Стоит заметить, что самокритичность вы держите в правильной узде: я - не идеальный, но далеко не худший. Тем не менее, какими проектами предыдущей каденции вы крайне недоволены?

А у нас есть такие? (Обращается к присутствующим в кабинете работникам горсовета - авт. В ответ раздается: Нереализована карточка ужгородца). Карточка ужгородца? Введем, если очень надо. Хотя, как по мне, этот билет – полная ерунда, которой запудрили мозги людям. К примеру, приезжает из Стрыя моя мама, которая является льготником, то ей не позволят проехать в маршрутке, потому что она не жительница города? Чем любой другой украинец отличается от ужгородца? Если государство дало право на льготный проезд пенсионерам, то какая разница, где он живет? Это - пиар отдельных мэров, больше ничего.

Назовите свои приоритеты предстоящих пяти лет?

Проблем, которые надо решать, в городе много: инфраструктурные объекты нужно привести в лучшее состояние, реконструкции требуют очистные сооружения, уже позарез надо решать вопрос с мусором и водоснабжением. И, прежде всего, надо преодолеть коронавирусный кризис. Дальше будем завершать капитальные ремонты и стройки, начатые в прошлые годы. После завершения, к сожалению, уже пятилетней реконструкции площади Петефи перебросим силы на другие объекты исторической части Ужгорода – площади Театральную и Фенцика. Хотим отремонтировать пешеходный мост. Собираемся строить новый детский сад на 250 мест стоимостью 110 миллионов, и уже в 2021 году проведем тендерные закупки. Также есть проект достройки учебного корпуса в общеобразовательной школе №19, где школьники, к сожалению, сейчас вынуждены учиться в две смены. Кстати, в Ужгороде в школах обучается более 1550 детей из окрестных сел, а в дошкольных учреждениях - свыше 550, что также вносит коррективы в нашу работу.

Вот так плавно мы перешли к разговору о создании, точнее, несоздании Ужгородской ОТГ. Эксперты констатируют, что убедительную победу на выборах действующие мэры городов Украины получили благодаря децентрализации. Вас называют "врагом №1" этого процесса, и победа вам далась не так уж и легко. Итак, почему не создана Ужгородская ОТГ?

Как говорят: насильно мил не будешь. Я неоднократно обращался к сельским громадам с этим вопросом. Что я сделаю, если они не хотят, говорят им - Ужгород не нужен, кто же захочет объединяться с городом с кучей проблем хозяйственного плана и исчерпанным земельным фондом и так далее. Я уважаю выбор и право громад на самоуправление, но хочу напомнить про общую инфраструктуру, учреждения образования и медицины Ужгорода, которыми пользуются и жители Ужгородского района, совместное электро- и водопользование с некоторыми селами. Хорошо устроились, правда?

Будете выставлять счета?

Обязательно! Ситуация должна иметь правильные финансовые отношения. Вы - богатая ОТГ и хотите, чтобы ваши детки учились в городе? Без проблем, но заметьте, что, к примеру, в детсадах 50% питание оплачивают родители, 50% - бюджет города. Почему мы должны платить за детей, которые в Ужгороде не живут? Если в этих богатых селах или ОТГ есть свои дошкольные учреждения, почему они детей отдают в наши? Скажу больше: протяженность автобусных маршрутов, которые проходят и по окрестным селам, будем резать. Льготники и компенсация стоимости их проезда также станут темой разговора. Все по-честному.

Как по-честному делать тем жителям окрестных сел, которые пользуются городскими маршрутками, чтобы добраться на работу в Ужгороде?

Теперь я жду руководителей ОТГ с предложениями. Будем искать выход. Надо выстраивать корректные, правильные отношения и двигаться дальше.

Вашей семье приписывают доминирующее положение на рынке маршрутных перевозок в Ужгороде...

Никакого отношения моя семья к этому бизнесу не имеет.

И еще о семье. Вы с женой имеете дочь и сына. Видите ли своих детей в политике?

Не хотелось бы, если честно. Сейчас моему сыну 21, а дочке 19. Политика – очень тяжелая, чтобы советовать ее детям. Возможно, сын... Когда-нибудь...

Вернемся к делам городским. Какова ситуация с коронавирусом в Ужгороде?

Контролируемая. Имеем почти сотню свободных койкомест в коронавирусном отделении больницы. На днях в Ужгородскую центральную городскую клиническую больницу привезли 104 кислородных концентратора. Медицинское оборудование закупили за средства городского и государственного бюджетов. Для лечения больных переоборудовали 175 коек, сейчас 135 из них будут обеспечены кислородом. Подчеркну, что в этом году дополнительно, только для борьбы с коронавирусом, из городского бюджета выделили почти 18 миллионов гривен. Из госбюджета недавно выделили более 607,5 тысяч гривен для обеспечения ковидного отделения кислородом из стационарной кислородной станции, а еще 200 тыс. грн направят на закупку лабораторного оборудования, необходимого для реагирования на эту болезнь.

То есть никаких форс-мажоров ужгородцам можно не ждать?

Нет... тьфу-тьфу-тьфу... ( По состоянию на 24 декабря в Ужгороде 4177 человек выздоровели, 89 человек умерли, 1675 ужгородцев лечатся амбулаторно или стационарно, 2785 ужгородцев – на самоизоляции - прим. ред.)

Успех любого хозяйственного дела зависит от денег. Бюджет Ужгорода на 2021 год принято, как и Программу экономического и социального развития на следующий год. Как прокомментируете?

Более 1 миллиарда 411 миллионов гривен – такова доходная часть бюджета Ужгорода на 2021 год. Крупнейшим источником поступлений является налог и сбор на доходы физических лиц, а также налоги на прибыль. Общий объем расходов— почти 1 миллиард 408 млн грн. Бюджет развития – где-то около 115 млн гривен, которые будем привлекать на развитие города. Из защищенных статей на образование направили свыше 87 миллионов, на медицину потратят более 47, на соцзащиту и социальное обеспечение направили свыше 42 млн грн. Деньги направят и на другие направления.

Денег, как известно, много не бывает, поэтому пожелания – чтобы в будущем их на все хватало. А что вы в связи с рождественско-новогодними праздниками, пожелаете читателям?

Прежде всего – здоровья, ибо без него много важных вещей не куются. Конечно же, каждому желаю иметь достойную работу – и по зарплате, и по полученному удовольствию. От этого зависит и благополучие семьи, поэтому пусть у всех оно складывается как нельзя лучше.