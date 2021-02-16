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16 февраля 2021, 12:13 260

В Запорожье руководство горсовета присвоило 400 тысяч на ремонте домов

16 февраля 2021, 12:13 260
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Чиновников подозревают в "распиле" бюджета при проведении ремонта кровель домов города
Чиновников подозревают в "распиле" бюджета при проведении ремонта кровель домов города
Фото: СБУ
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Работники Нацполиции совместно с СБУ разоблачили хищение средств из государственного бюджета чиновниками городского совета Запорожья. Деньги были выделены на проведение капремонта кровель многоэтажных домов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы один из департаментов Запорожского городского совета заключил ряд договоров с двумя местными предприятиями, которые специализируются на строительстве жилых и нежилых зданий.

После этого руководитель Департамента, злоупотребляя своим служебным положением, допустил завышение цен на кровельные материалы в более чем два раза от их рыночной стоимости. Таким образом Запорожскому городскому совету нанесен ущерб на сумму около 400 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Фигуранту дела сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Досудебное расследование продолжается.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в Черновицкой области осудили экс-чиновника ОГА, которого задержали за взятку.

СБУ уголовное дело бюджет коррупция горсовет Запорожье Нацполиция

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