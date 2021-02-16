Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя

Сумской городской голова, который снова победил на местных выборах, но не получил уже «теплой ванны» в виде большинства своей «Батьківщини» в горсовете, тем не менее обустроился в старом-новом кресле с большим комфортом. Правда, для этого пришлось поступиться определенными рычагами в пользу представителей «Слуги народа» и ОПЗЖ

Сумской городской голова, который снова победил на местных выборах, но не получил уже «теплой ванны» в виде большинства своей «Батьківщини» в горсовете, тем не менее обустроился в старом-новом кресле с большим комфортом. Правда, для этого пришлось поступиться определенными рычагами в пользу представителей «Слуги народа» и ОПЗЖ

Неформальная финансово-политическая коалиция из "Батьківщини", ОПЗЖ и "Слуги народа" распределила в Сумах основные рычаги влияния. При этом мэр Александр Лысенко остался на вершине горы, хоть и в окружении не слишком близких ему идеологически заместителей. Но идеология, как известно, отступает на второе место, когда на повестке дня появляются прагматичные интересы.

В 2015 году на волне свержения Януковича и победы Майдана партия "Батьківщина" стала фактически гегемоном в Сумах, ведь получила своего мэра и почти половину депутатских мандатов в городском совете. Что позволило ей, привлекая сателлитов в виде "Свободи" и "Самопомочі", добрать до необходимого большинства для принятия всех решений. При этом нельзя сказать, что БПП, которая также провела своих депутатов, была слишком оппозиционна – во многих вопросах "порошенковцы" голосовали в унисон с промэрским большинством. Помогали градоначальнику в обмен на некоторую лояльность и представители бывших "регионалов", которые также смогли зайти в совет небольшим отрядом. Впрочем, главная власть сосредоточивалась в руках Лысенко и его ближайших партнеров, которые контролировали все потоки, что проходили через городскую власть.

В этот раз мэр вышел из выборов-2020 существенно слабее. Ведь, во-первых, накануне их он потерял власть над областной организацией партии "Батьківщина", которая перешла под контроль соратников местного нардепа из "За майбутнього" Игоря Молотка. А за Лысенко, и то в результате очень глубокого компромисса, осталась лишь городская организация партии.

На сегодня "Батьківщина" имеет 13 депутатов из 42-х вместо 18-ти в прошлом созыве. Баланс в этот раз склонился в сторону других политсил: 9 мандатов оказались в активе "ЄС", и столько же – в ОПЗЖ, которой, как преемнице Партии регионов, удалось увеличить свое присутствие по сравнению с предыдущим созывом на 5 депутатов. "Слуга народа" завела восьмерых депутатов, а "Сила і честь" проскочила в совет с тремя представителями. Поэтому Лысенко пришлось искать партнеров в других партиях, но это поставило перед ним вопрос о необходимости рассчитываться за такую поддержку. И хотя коалиция в совете является неформализованной, по личностях, оказавшихся в окружении мэра, мы видим, что он решил опереться на "Слугу народа" и ОПЗЖ.

Партия президента в Сумах является, можно сказать, родственной "Батьківщині". Ведь последняя стала донором для отряда "слуг" еще во время президентской и парламентской избирательных кампаний 2019 года. А главным фактором, обеспечившим такое склеивание, является нардеп прошлого созыва и бывший первый замглавы СБУ Владислав Бухарев. В 2019 году он формально представлял на Сумщине Юлию Тимошенко как кандидата в президенты. Однако другой рукой ковал победу Владимира Зеленского, в результате чего и получил как бонус должность в спецслужбе. Которой, правда, лишился в результате интриг в СБУ и на Банковой. Однако Бухарев не выпустил из рук сумские рычаги и обеспечил склейку "Батьківщини" и "СН", чем совершил попытку продемонстрировать Киеву свою политическую эффективность.

Другим флангом поддержки для мэра Лысенко стал местный очаг "Опозиційної платформи – За життя". Сумской городской голова всегда на публике декларировал свою непримиримость к бывшим "регионалам", хотя и, как мы уже упоминали, пользовался их "подголосованием" в предыдущем созыве. Теперь же он вынужден был изменить риторику. Так, в недавнем интервью RegioNews городской глава довольно комплиментарно называет своих партнеров из этой политсилы "людьми, которые уже несколько каденций были депутатами и успели много сделать для развития города". Мол, "политическая заангажированность просто отходит на второй план".

За всей этой мимикрией мэра кроется прагматичный интерес, направленный на то, чтобы сохранить собственный контроль над основными городскими потоками. И за это он готов отдать часть полномочий и поступиться рычагами, которые были под его соратниками, в пользу представителей "слуг" и ОПЗЖ. Так, в кресле секретаря горсовета оказался выдвиженец президентской партии Олег Резник, а среди ключевых вице-мэров – представительница ОПЗЖ Тамара Ищенко, которая во времена Януковича был заместителем главы Сумской ОГА.

Важной стала трансформация и в сфере бизнес-процессов, связанных с городской инфраструктурой. Одним таким наглядным "гешефтом" между экс-"регионалами" и командой градоначальника стала замена главного оператора на местном рынке обращения с бытовыми отходами. Так, киевская компания, которая раньше находила симпатию и поддержку в кабинетах чиновников городского совета, была вынуждена поступиться значительными территориями города в пользу местного предприятия, которое ассоциируют с избранным депутатом от ОПЗЖ.

Возможно, подобные перетоки активов происходят и в других сферах, приближенных к городскому хозяйству. Однако их стараются сильно не афишировать, чтобы окончательно не компрометировать мэра, вынужденного ради сохранения себя и своей команды вступать в такие неудобные коллаборации. Поэтому о глубине подобных компромиссов мы сможем судить лишь впоследствии, когда все эти процессы более-менее формализуются и станут наглядными. В то же время сейчас достигнутый баланс политических и экономических интересов позволяет говорить о том, что эта каденция станет не такой уж безуспешной для мэра областного центра. По крайней мере, он сможет продолжать мостить сумские дворы понравившейся ему брусчаткой и поддерживать местных частных перевозчиков, о бизнесе которых мэр знает значительно больше, чем рядовой горожанин.