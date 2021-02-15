09:10  15 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
10:01  15 февраля
В Украине из-за непогоды ограничено движение грузовиков в четырех областях - ГСЧС
18:02  15 февраля
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину", потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2021, 21:23 36

Голосов за Витренко даже меньше, чем на прошлом голосовании, - СМИ

15 февраля 2021, 21:23 36
Читайте також українською мовою
В этом причина того, что на фракции вопрос о назначении Витренко не обсуждали
В этом причина того, что на фракции вопрос о назначении Витренко не обсуждали
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Как сообщают источники в «Слуге народа», голосов за назначение Юрия Витренко министром во фракции нет, поэтому и решили не обсуждать пока.

Об этом сообщили источники во фракции "Слуга народа", передаёт RegioNews со ссылкой на Страну.

Голосов даже меньше, чем было на прошлом голосовании. К слову, повлияло на таку ситуацию и запись с совещания, где Витренко отправляет людей в Польшу. Это противоречит обещанию президента и его призыву к "заробитчанам” возвращаться в Украину. Это токсичная фигура абсолютно для всех. Его не принимают категорически, но это украинская политика — все может измениться в зале, — сообщил источник.

По его словам, в Офисе президента пытаются вести переговоры по Витренко с "Батькивщиной", но конкретики нет.

Как сообщалось, вчера стало известно, о чем будут говорить "слуги" на заседании фракции в понедельник. В повестке дня есть кадровые вопросы, подробностей которых в "Слуге народа" не разглашают.

Ранее сообщалось, что у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза. Это может произойти на следующей неделе.

кадры Юрий Витренко Слуга народа голосование фракция

Закон об оружии рассмотрят в четверг: "слуги” проголосуют "свободно"
15 февраля 2021, 21:05
Степанов пообещал начать вакцинацию от COVID-19 до конца недели – Гетманцев
15 февраля 2021, 20:16
Витренко рассказал, при каких условиях уйдет с должности и.о. министра энергетики
14 февраля 2021, 12:15
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua