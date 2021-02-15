Голосов за Витренко даже меньше, чем на прошлом голосовании, - СМИ

В этом причина того, что на фракции вопрос о назначении Витренко не обсуждали

В этом причина того, что на фракции вопрос о назначении Витренко не обсуждали

Фото из открытых источников

Как сообщают источники в «Слуге народа», голосов за назначение Юрия Витренко министром во фракции нет, поэтому и решили не обсуждать пока.

Об этом сообщили источники во фракции "Слуга народа", передаёт RegioNews со ссылкой на Страну. Голосов даже меньше, чем было на прошлом голосовании. К слову, повлияло на таку ситуацию и запись с совещания, где Витренко отправляет людей в Польшу. Это противоречит обещанию президента и его призыву к "заробитчанам” возвращаться в Украину. Это токсичная фигура абсолютно для всех. Его не принимают категорически, но это украинская политика — все может измениться в зале, — сообщил источник. По его словам, в Офисе президента пытаются вести переговоры по Витренко с "Батькивщиной", но конкретики нет. Как сообщалось, вчера стало известно, о чем будут говорить "слуги" на заседании фракции в понедельник. В повестке дня есть кадровые вопросы, подробностей которых в "Слуге народа" не разглашают. Ранее сообщалось, что у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза. Это может произойти на следующей неделе.

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