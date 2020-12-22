Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"

На местных выборах-2020 сумской градоначальник Александр Лысенко стал единственным избранным мэром областного центра в Украине от партии «Батькивщина»

На местных выборах-2020 сумской градоначальник Александр Лысенко стал единственным избранным мэром областного центра в Украине от партии «Батькивщина»

Правда, в третий раз подряд мэрское кресло едва не висковзнуло из его рук - в первом туре за него проголосовали лишь 44,5% сумчан. А вот во втором туре, когда горожане выбирали между ним и Вадимом Акпєровим из партии "Европейская Солидарность", приверженность сумчан была на стороне Александра Лысенко. Такая электоральная любовь обусловлена, скорее всего, тем, что на посту городского главы Сум он обошелся без слишком громких скандалов и всевозможных "зашкваров", хотя и успел "повоевать" за время президентства Петра Порошенко с тогдашним главой Сумской ОГА Николаем Клочко. В конце концов, Лысенко показал себя как специалист, который много не обещает, но обещанное пытается выполнить.

В эксклюзивному интервью RegioNews Александр Лысенко рассказал о поствыборной ситуации в Сумах и области, о потерях городского бюджета от локдауна и борьбу с пандемией, о своих отношениях с главами ОГА и нардепами из Сумщины.

Вы - городской голова Сум с 2014 года. Это довольно длительный период. Что за время своей каденции вы сделали для города? Чем можете гордиться?

Когда я стал городским головой, то мы сразу провели соцопрос. 70% людей нам ответили, что прежде всего надо обратить внимание на те проблемы, которые не решались по 40-50 лет. До этого городская власть всегда уделяла внимание центру города, где улицы строили и ремонтировали, а в микрорайонах ничего не делалось. Там не ремонтировали ни межквартальные дороги, ни дворовые территории, ни коммуникации. Мы пошли другим путем.

В первую очередь сделали часть напорного коллектора, еще часть должны сделать в ближайшее время. Тогда это была большая сумма – 50 миллионов гривен. Занялись придомовыми территориями и ремонтами жилых домов. Начали ремонтировать лифты, кровли, инженерные сети. Разработали программы по софинансированию, начали энергоутепление - и люди, наконец, согрелись в своих домах.

Мы закупили 24 троллейбуса и 32 автобуса. Если раньше у нас 35 троллейбусов ходило, то сейчас - почти 60. А в следующем году мы планируем приобрести еще 19 троллейбусов. Мы гордимся тем фактом, что у нас рейтинг доступности и открытости по обсуждению бюджетных предложений от горожан – 78%. Это, кстати, было первое место в Украине, в 2016 году Сумы признали самым прозрачным городом страны.

Понятно, что сейчас все обратили внимание на медицинскую отрасль. К сожалению, у нас всегда недофинансировали медицину, в том числе и по зарплате. Мы постоянно недополучали субвенции на нее и образование, и все время финансировали эти направления сами. У нас когда хотели закрыть 4-ю больницу – я не дал этого сделать и сегодня этим горжусь. Она расположена почти в центре города, сами понимаете – лакомый кусок земли, на котором можно построить отель или торговый центр. Но мы сделали там инфекционную больницу. Отремонтировали ее в 2017 году, и первые ковидные больные у нас находились именно там. Ведь это здание обустроено современной и безопасной канализационной системой, что очень важно для того, чтобы не заразить весь город. Сегодня центральная городская больница не имеет ни одного неотремонтированного отделения.

Когда мы пришли к власти, то у нас была еще одна огромная проблема – это сбор с родителей средств на содержание школ и садиков. Теперь за это платит город. Каждый год мы дополнительно выделяем средства для содержания школ и садиков. Первая сумма была 16 млн гривен, сейчас - порядка 19 миллионов. Затем мы разработали такую программу, когда ежегодно каждая школа и каждый сад получают фиксированную сумму в независимости от проблемных моментов, которые есть. Школы – по 200 тысяч гривен, садики – по 100 тысяч. Эти средства они тратят так, как считают нужным. А вот на решение существенных проблем, например, если надо ремонтировать кровлю, деньги выделяются отдельно, пусть это будет даже миллион или полтора миллиона гривен. Они поступают согласно программам ЖКХ, ремонтов и других.

В городе 36 школ, в 13-ти мы уже полностью сделали утепление. Это не просто утепление стен, а комплексные работы по всем правилам, в системе энергосбережения с индивидуальным отоплением, с изменением всей системы.

А какие планы у вас на эту мэрскую каденцию? Что планируете сделать? Что улучшить?

Я всегда говорил, что мы не должны работать хуже, не должны остановить ни одной социальной программы. Не хочу сказать, что социальное направление - самое главное, но оно является приоритетным. Это помощь людям, которые в первую очередь нуждаются в этом - людям с инвалидностью, людям, которые находятся в сложных жизненных условиях, представителям различных льготных категорий, чернобыльцам.

Я думаю, надо довыполнить те программы, которые мы начали. Например, у нас осталось отремонтировать где-то 520 лифтов – за эту каденцию планирую это сделать. Также нужно починить еще 12 больших дорог и где-то около 30 крупных тротуарных объектов по городу вместе с велосипедными дорожками.

Также среди объектов инфраструктуры мы планируем построить сквер Дружбы и два парка – центральный и детский. По двум паркам есть соответствующие проекты. В центральном уже ведутся работы. Мы хотим сохранить зеленую зону, это 52 га зеленых насаждений в центре города возле реки.

Мы планируем продолжить благоустройство центральной части города, сделать ее более эстетичной и привлекательной. Наша главная площадь – это, пожалуй, единственная площадь, которая осталась без внимания в настоящее время. За эту каденцию мы это обязательно сделаем. Более 50% работ там уже выполнено. Восстановлен фонтан и молодежный центр "Романтика", которые десятилетиями стояли неотремонтированными. Молодежный центр мне предлагали продать или отдать в концессию или аренду. Но я отказался.

Многие из мэров городов говорят, что бюджеты очень подкосила борьба с ковидом. Как дела в Сумах? Какова ситуация с больницами и больными? Какие обстоят дела с кислородными концентраторами, которых катастрофически не хватает по всей Украине?

По бюджету ситуация следующая: мы недополучили 130 млн гривен. Большое наполнения бюджета – это НДФЛ (налог на доходы физлиц с зарплаты). Мы недополучили из него около 60 млн грн.

Доля НДФЛ в нашем бюджете – 40%. Это - весомая цифра. Единый налог – это второй налог, который является местным. Среди местных он самый большой – плата за землю и за имущество. По всем этим налогам мы сделали льготы. Повторюсь, сейчас у нас дыра в бюджете в 130 млн грн. Нам приходится сокращать некоторые программы, но это не касается медицины, образования, соцзащиты. Мы выходим из этой ситуации так, чтобы жизнедеятельность города не остановилась, чтобы люди остались с электричеством, водой, теплом, чтобы все услуги они получали на соответствующем уровне.

Что касается больниц. Я уже говорил, что мы их вовремя отремонтировали, вовремя подготовили. Потому что к реформе мы готовились, начиная с местного уровня. А реформа без восстановления помещений, без наличия необходимого оборудования невозможна.

Централизованное кислородное обеспечение мы успели сделать вовремя. У нас есть 269 централизованных кислородных точек, есть свободные аппараты ИВЛ, есть кислородные концентраты. Недавно мы закупили 50 концентратов дополнительно для двух больниц, еще планируем получить 40 концентратов через полмесяца по государственной субвенции.

В настоящее время у нас 186 больных в трех больницах, 36 из них - дети. Свободны 43 койки в стационарах для взрослых и 86 – в детских больницах. Хотя наша детская больница является опорной и для трех районов Сумской области. Все сейчас полностью обеспечены лекарствами. Есть задержка по Национальной службе здоровья по финансированию. Однако у нас есть соответствующий фонд, который в начале пандемии мы благодаря уменьшению финансирования некоторых программ увеличили до почти 87 млн гривен. Это мы сделали еще в апреле. Сейчас из этих 87 миллионов осталось 7-8 млн. Деньги потрачены на закупку ИВЛ, оборудования, концентраторов, лекарств.

А есть проблемы с медицинскими работниками? Есть кадровый кризис? И не жалуются сумские врачи на невыплаты и задолженности по надбавкам?

Мы начинали с того, что во время весеннего локдауна врачам банально было сложно просто доехать на работу. Мы взяли все машины Сумского городского совета, кроме одной, и отдали врачам. На государственном уровне есть и финансирование, и доплаты, задолженности сейчас нет.

На местном уровне мы также сделали доплаты врачам. На это у нас в месяц уходит до 3 млн грн из бюджета. В начале пандемии у нас были врачи, которые боялись работать с ковидными больными и писали заявления на увольнение. Мы договорились с главными врачами и сделали рокировку – всех тех, кто не хотел пересекаться с ковидными больными, мы перевели работать в 1-ую больницу, которая обслуживает людей, которые не больны Covid-19. Такая гибкая система позволила нам почти в полном составе сохранить весь медицинский персонал в городе.

Каково ваше отношение к возможному локдауну в январе? Стоит ли его вводить? Некоторые мэры городов просят центральную власть не делать этого...

Я каждый день получаю информацию о количестве заболеваний. Когда мы ввели жесткие правила масочного режима, меня начали обвинять в том, что я людям не даю дышать. Но я сказал руководителям всех департаментов и предпринимателям: "Или мы все будем надевать маски, или будем закрывать все развлекательные центры, заведения общественнго питания, места отдыха". Тогда все сказали как один – "хорошо". Мы сделали 30 мобильных групп, которые передвигались по городу и контролировали, как выполняется распоряжение горсовета. Это были полицейские, нацгвардейцы и работники горсовета и Госпотребслужбы. Каждый день по городу ходили 150 человек и штрафовали всех нарушителей масочного режима. Штраф – 1 200 грн. Нарушители сначала выигрывали суды, но со временем, когда судьи начали сами болеть, перестали.

То есть, вы считаете, что глава города в условиях пандемии должен действовать жестко, и именно от него зависит статистика заболеваемости горожан?

К сожалению, не все так просто. Но такой жесткий контроль помог. До того, как мы ввели штрафы, то фиксировали каждый день от 400 до 500 инфицированных. После мы вышли на цифры 184 и даже 67 больных за день.

А какие вы прогнозируете потери от январского локдауна? Будете закрывать рынки и торговые центры?

Знаете, я бы не закрывал. Я бы увеличил контроль. Вот сегодня мы решением исполнительного комитета подали на закрытие два магазина. Было семь, но владельцы пятерых исправили ситуацию и сделали все в соответствии с санитарными нормами. Я пошел на рынок и говорю – ребята, завтра рынок прекращает работать. Почему? А потому, что ваши продавцы пленку поснимали, экранов нет, на входе никто не измеряет температуру, нет санитайзеров. Прихожу через неделю – все исправлено, правда, людей меньше, потому что по телевизору сказали, что на рынке опасно. Поэтому я думаю, что лучше было бы не закрывать, а увеличить штрафы за нарушения и усилить контроль за соблюдением санитарных норм.

Вас часто упрекают, что в городе плохо развита транспортная сеть, потому что вы являетесь опосредованным владельцем частного транспортного предприятия. Прокомментируйте, пожалуйста.

Действительно, семь лет назад я занимался пассажирскими перевозками. Это был один из моих бизнесов, поэтому я знаком со всеми нюансами, которые существуют в транспортной сфере. Вероятно, именно поэтому Сумы - единственный город в Украине, где частный транспорт перевозит пенсионеров без компенсации – не за 5 гривен, а за 3 грн. Частные транспортники меня сейчас обвиняют в том, что я сдерживаю их возможности и не даю им развиваться. Я считаю, что они должны сами себя поддерживать и предоставлять качественные услуги. Понятно, что в настоящее время им сложно, как и всем предпринимателям. Потому что "сидячий" режим перевозки – это их убытки, и они сейчас вынуждены выживать, как и все. Чем мы можем их поддержать? Конечно, определенной компенсацией. Мы сейчас общаемся с перевозчиками и работаем над этим. Но все же я вижу будущее за коммунальным транспортом, и именно это направление мы планируем развивать.

Недавно у вас сменился глава области. Какие у вас сложились отношения с новоназначенным председателем Сумской ОГА Василием Хомой? Вы общались? И если да, то какие проблемы обсуждали? У вас же в одном здании находится и горсовет, и облсовет и обладминистрация.

Я всегда всем говорил, что город Сумы – это часть Сумской области. И если глава области это понимает, то это - хорошо. Ведь мы пишем адрес так: Сумская область, Сумской район, город Сумы. Это же не просто треть людей области, которая здесь проживает. Это также инфраструктура, которой пользуются все люди, которые приезжают в столицу области. Это – инфраструктура, которой пользуются горожане. Это – инфраструктура, которой пользуются все власть имущие, которые живут в городе, а также чиновники области.

С политической точки зрения мне может что-то нравиться или что-то не нравиться, но я думаю, что мэр не должен быть политиком. При президенте Зеленском руководители области начали обращать внимание на наш город. Для меня и для горожан это - большой плюс. Мы начали получать средства на дороги из дорожного фонда. Раньше мы тоже их получали, но сейчас эта цифра больше согласно территории и количества людей, которые на ней проживают. И это правильно и справедливо. Мы начали строить детский сад в рамках программы "Большое строительство". Сейчас мы ремонтируем первый этаж Центральной городской клинической больницы, где есть соответствующее оборудование – это томограф, КТ и МРТ. Сегодня я вижу, что областной руководитель не занимается политической борьбой и не пытается влиять на политические процессы в области.

Нынешний глава ОГА Василий Хома сейчас находится на больничном. К тому же он работает еще небольшой срок. Мы с ним общались трижды, кстати, очень конструктивно. У нас пока были рабочие встречи, никаких личных не было. С предыдущим главой области мы общались дольше и встречались чаще. (Роман Грищенко был главой Сумской ОГА с 11 марта 2020 года по 5 ноября 2020 года – прим. ред.)

Как вы можете прокомментировать такую частую смену руководителей области, ведь при президенте Зеленском это уже второй глава ОГА? Во время пандемии целесообразно так часто менять кадры?

Я не хотел бы оценивать работу президента и его видение. Думаю, если такие решения принимаются, то они имеют какие-то основания. Возможно, бывший руководитель ушел на другую работу и такое кадровое решение обусловлено именно этим. Мы будем работать со всеми представителями президента, особенно когда это сотрудничество поможет решить проблемы города и горожан.

Вы говорили, что мэр должен быть аполитичным. Но ведь вы – член партии "Батькивщина" с 2006 года. И вы – единственный мэр в Украине, который от этой партии победил на последних выборах мэра в областном центре. Но в областном совете сейчас сформировалась коалиция без "Батькивщины". Является ли такая ситуация сложной, когда партия "Батькивщина" в областном совете находится в оппозиции, а в городском совете – в промэрской коалиции? Почему так произошло и будет ли это иметь какие-то последствия?

В горсовете нет коалиции. И по закону она не нужна.

А неформально?

Да, неформальная, которая принимает решение, нужна. У нас 42 депутата. Вместе со мной нам нужно 22 голоса, чтобы принимать решения. И я хочу сказать, что когда речь идет о решении проблем в городе, то политика и идеология должны стоять на втором месте.

Я предложил всем депутатам объединиться. В "ЕС" сразу сказали: "Нет, мы в оппозиции". Тогда я спросил у них - к кому вы в оппозиции? Если ко мне, то я не против. Если к сумчанам, то я этого не понимаю. Будете ли вы голосовать за важные для города вопросы? Или вы будете демонстрировать свою политическую позицию – "пока мы не придем к власти, мы будем мешать развиваться городу Сумы". Пока я ситуацию вижу так. Насчет "Слуги народа", ОПЗЖ, СиЧи и "Батькивщины", то я им сказал: "Друзья, я обращаюсь к вам всем. Я не хочу, чтобы вы все меня сейчас считали мэром от "Батькивщины". Я хочу, чтобы вы меня считали мэром от сумчан. Ведь за меня проголосовали не только члены партии "Батькивщина". Так же, как и за вас проголосовали не только члены ОПЗЖ или "Слуги народа". За вас голосовали и беспартийные – люди, которые не знают досконально ваши политические программы, но которые хотят, чтобы вы навели порядок с дорогами и инфраструктурой в городе". Пока результата от своих слов я не вижу. Не хотят объединяться, политика доминирует.

По области, то там сформировано большинство и действительно оно без "Батькивщины". Если вы хотите спросить меня, будет ли мне от этого легче или сложнее, то я думаю, что будет сложнее решить проблемы города Сумы. Правильно это или не правильно? Я думаю, это надо решать партийному руководству области. Влияю я на это или не влияю? Старался не влиять. Потому что в наше время, когда начнешь на что-то влиять, то надо быть в этом процессе. Я же находиться в процессе стороны, которая проигрывает, или стороны, которая остается в меньшинстве, не могу быть априори. Я не могу сегодня быть в меньшинстве в городе Сумы. А большинство не может быть без городского головы. Вот у нас такая коллизия. Удастся ли мне всех объединить? Я думаю, что это - мой долг.

В большинстве облсовета одним из членов является партия ОПЗЖ, которую возглавляет бывший председатель ОГА времен Януковича Юрий Чмырь. Насколько это повлияет на ситуацию? Какие у вас с господином Чмырем отношения? Он планировал быть вашим конкурентом на мэрское кресло, но, судя по всему, передумал. По крайней мере, об этом говорили...

Я тоже об этом слышал. Но его решением было не принимать участия в выборах мэра. Относительно личных отношений, то за все время, пока он был главой ОГА, я встречался с ним трижды. Впервые - когда он баллотировался в ВР, а затем дважды – здесь, возле администрации, и в городе. И сейчас, во время этой кампании, я встречался с ним один раз. По количеству встреч, я думаю, вы поняли, что никаких личных отношений у меня с ним нет.

То, что они сегодня вошли в большинство в облсовете, свидетельствует о развитии их политической силы и о растущем влиянии их идеологии среди населения. Если сравнить количество депутатов от ОПЗЖ в горсовете, то раньше их было всего 4, теперь - 9. Это говорит о том, что больше людей поддерживало именно тех депутатов, которые баллотировались от этой политической силы. Среди них есть люди, которые уже несколько каденций были депутатами и успели много сделать для развития города. Политическая заангажированность просто отходит на второй план. Если такая тенденция будет продолжаться и дальше, то для нас, мэров, это будет хорошо.

Еще о двух известных политиках на Сумщине. Один – Андрей Деркач, другой – Владислав Бухарев. Оба, особенно в неформальном общении, говорят, что они являются самыми влиятельными людьми Сумской области. Так кто же из них самый влиятельный? Или, возможно, они вообще не являются влиятельными людьми Сумщины?

Я не знаю, являются ли они самыми влиятельными людьми Сумской области. Но то, что они являются влиятельными политиками, влиятельными людьми в общегосударственном масштабе, это - правда.

А какие у вас личные отношения с ними? Вот вы говорите, что с господином Чмырем вы просто знакомы. А с господами Бухаревым и Деркачем?

Они народные депутаты. Ну, а бывших народных депутатов не бывает. Они оба много сделали для Сумщины. Я вижу в этом только позитив.

Что же касается политики, ведь прежде всего они являются политиками, то про Андрея Деркача мне сложно говорить, ведь все мы знаем о пленках и расследованиях в отношении этих материалов (речь идет об обнародованных народным депутатом Андреем Деркачем аудиоматериалов, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вицепрезидента, а ныне президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко, – прим. ред.).

Сейчас, он возглавил партию "Наш край", которая прошла в раду в некоторых районах. В нашем городе этой партии в горсовете нет. Но могу сказать, что это - люди, которые влияют на политическую ситуацию в регионе.

Еще про одного влиятельного политика хочу услышать вашу оценку – Игорь Молоток. Насколько он влияет на принятие решений в области и городе?

На своей территории, где он является народным депутатом, он имеет немалое влияние. Он курирует партию "За майбутне" в области. Если говорить о городе Сумы, то они не прошли барьер в 5%, поэтому в горсовете эта партия не представлена. В облсовет "За майбутне" прошла. Но я считаю, что если в области есть фракция, политическую силу которой возглавляет именно этот человек, то я думаю, что она является влиятельной. Если меня связывают с ремонтом дворов в Сумах, то господина Молотка с ремонтом дорог в его округе с центром в городе Шостка.

Ощущаем ли мы сегодня политическое влияние от партии "За майбутне" и именно народного депутата Молотка в городе? Скажу сразу - не ощущаем. А в области, я думаю, это влияние будет возрастать, и эта новая политсила будет о себе заявлять.

Господа Чмырь, Молоток и Деркач - это все бывшие члены Партии регионов. Не чувствует ли Сумщина реванш представителей режима бывшего президента Януковича?

Повторюсь, если в городе раньше было 4 депутата от партии "Оппозиционный блок", а сейчас это – ОПЗЖ, то сейчас их 9. То есть, мы чувствуем, что есть определенное количество людей, которое сегодня поддерживает этих депутатов. Хотя, я думаю, что люди их не так поддерживают, как демонстрируют, что не согласны с тем, что сейчас происходит в стране. Кого поддерживают такие люди? Именно тех, кто находится в оппозиции к действующей власти. Мы это видим во всех районах нашей области и даже по городу.

Как вы думаете, этому поспособствовало влияние России или что-то другое?

Думаю, в первую очередь, это влияние родственников, которые живут сейчас за границей. Особенно это касается севера нашей области, где у многих в России есть родственники и знакомые. В Сумах влияние России чувствуется немножко слабее, в Ромнах еще меньше, но все равно есть. Да что говорить - мы все видим это на телеканалах, которые сегодня находятся в руках пророссийских политиков, в их разнообразных ток-шоу. Люди уже живут этими ток-шоу, черпают информацию не из новостей, а именно с них. Новости – это правда жизни, а на ток-шоу определенное решение власти могут извратить так, что оно станет плохим – и вы его так и воспримете! А на самом деле оно может быть и положительным.

Сегодня это очень влияет на понимание людьми того, что происходит в стране. Плюс ко всему этому добавился коронавирус. Люди живут своими проблемами: должны быть тепло, свет, газ, финансы, чтобы доехать на транспорте и что-то купить в дом и т. п... А когда начинаются внутренние проблемы и у людей становится все меньше средств на нормальную жизнь, то они начинают вспоминать о тех людях, которые, по их мнению, в этом виноваты - то есть, думать о власти и искать ей альтернативу во время очередных выборов. Какая политическая сила чаще всего говорила, что стало хуже жить? А вот эта политическая сила! Люди могут не быть ее членами, они могут ее не поддерживать, но все равно проголосуют за нее.

Как в дальнейшем будет развиваться эта ситуация – покажет время. Если власть будет делать все честно и прозрачно, объяснит людям – мол, мы хотим, чтобы все было хорошо, но мешает пандемия или что-то другое, сегодня такая мировая ситуация - то это одно. Но если постоянно делать ошибки, кадровые ротации, то это означает, что нет развития, нет устойчивого видения. Я вот со своими замами отработал весь срок, некоторых, возможно бы, и оставил. Но не могу, потому что знаю, что предложу – не поддержат. Я определяюсь со своими заместителями, но утверждает их мне совет. И он будет это делать, руководствуясь только политическими предпочтениями, к сожалению.