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15 февраля 2021, 21:05 24

Закон об оружии рассмотрят в четверг: "слуги” проголосуют "свободно"

15 февраля 2021, 21:05 24
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В любом случае они будут настаивать на устранении вопроса короткоствольного оружия
В любом случае они будут настаивать на устранении вопроса короткоствольного оружия
Фото: РБК-Украина
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Нардепы от “Слуги народа” приняли решение о свободном голосовании фракции по вопросу законопроекта № 4335 “Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему”, который в Раде рассмотрят в четверг.

Об этом на брифинге по итогам заседания фракции заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы Денис Монастырский, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Он сообщил, что на заседании "слуг” было принято решение "о свободном голосовании фракции по этому вопросу”.

В четверг мы вынесем этот законопроект в зал. Если он будет поддержан — большинство депутатов высказались за то, чтобы вопрос короткоствольного оружия был убран из этого законопроекта. Второе — если он не будет поддержан в зале, мою просьбу как председателя комитета, что мы направим его на повторное первое чтение для того, чтобы безотлагательно мы забрали вопрос короткостволу, — сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что законодательно необходимо урегулировать вопрос владения оружием.

Если говорить о сроках, то, в любом случае, в ближайшие полтора-два месяца этот вопрос будет обсуждаться при любом голосовании в четверг, — отметил нардеп.

Как сообщалось ранее, сегодня нардеп Корниенко относительно законопроекта №4335 отметил, что в "Слуге народа" еще не определились с позицией относительно легализации оружия.

законопроект оружие Слуга народа фракция Верховная Рада

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