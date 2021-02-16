Между депутатом Киевсовета и комиком произошла драка после концерта

По словам пострадавшего, драка для него закончилась кровоподтеком, ссадинами и сломанными очками

По словам пострадавшего, драка для него закончилась кровоподтеком, ссадинами и сломанными очками

Фото: скриншот видео

Между депутатом Киевского городского совета от партии "Голос" Константином Богатовым и стендапером Владом Капицею произошла драка, из-за того, что депутату не понравились нецензурные слова в выступлении комика.

Как передает RegioNews, об этом пострадавший Влад Капица рассказал в Facebook.

Событие произошло в зале кинотеатра "Братислава". По словам Капицы, еще перед началом концерта администратор предупредила его, что среди зрителей будет "важный человек". Вскоре после начала выступления стендапера Дмитрия Полищука, Капица увидел, что какой-то человек в зале начал живо двигаться. После этого послышались крики с требованием остановить выступление Полищука. По словам комика, депутата Богатова не устроили нецензурные слова, которые звучали во время стендапа.

Разговор с Капицею закончилась тем, что депутат ударил его по лицу, вследствие чего у комика из рук вылетел телефон, которым он снимал видео. Хотя часть он успел записать. Следующего удара комику удалось избежать. Полиция, которая приехала на вызов, помогла вывести депутата из зала, а концерт продолжился.

В партии "Голос" уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что такое поведение "недопустимо" и осудили действия и высказывания Богатова. На ближайшем собрании в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации планируют дать оценку действиям своего депутата, о чем обещают сообщить отдельно.

Напомним, ранее в Червонограде на Львовщине подрались два депутата городского совета. Во время сессии депутаты дрались и употребляли нецензурную лексику.