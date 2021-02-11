Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0

Умение находить компромиссные решения и выжимать максимум из имеющихся ресурсов – финансовых, человеческих, временных. Именно этим многим горожанам запомнился городской голова Кропивницкого во времена его первой пятилетки на посту руководителя областного центра. Но теперь стиль руководства чиновника довольно сильно изменился

Умение находить компромиссные решения и выжимать максимум из имеющихся ресурсов – финансовых, человеческих, временных. Именно этим многим горожанам запомнился городской голова Кропивницкого во времена его первой пятилетки на посту руководителя областного центра. Но теперь стиль руководства чиновника довольно сильно изменился

Фото: kr-rada.gov.ua

Из бескомпромиссного заводчанина, который привык давать указания и быть уверенным, что все будет сделано слово в слово по его желанию, в рассудительного стратега, который умеет использовать идеологические споры оппонентов в свою пользу. Причины подобных метаморфоз очевидны – целых пять лет Андрею Райковичу пришлось возглавлять Кропивницкий городской совет, в котором у него не было своего собственного депутатского пула. А все потому, что тогда, уже в достаточно далеком 2015 году, кандидатуру почетного гражданина города, предпринимателя с имеющимся опытом руководства большим коллективом поддержали и даже выдвинули сразу несколько политсил. И это позволило пройти избирательную кампанию безболезненно, если не сказать бескровно.

Общую картину подпортила история с отмененными результатами на нескольких участках, где победу получил его противник, молодой политик с "регионаловским" прошлым Артем Стрижаков. Собственно, эти несколько участков и дали тогда Райковичу победу, но не обеспечили "своими" депутатами. Как следствие, задача на пятилетку выдалась непростой – объединить вокруг своих идей и видений развития города депутатов с порой диаметрально противоположными идеологическими взглядами.

Не обошлась первая каденция и без политического кризиса – более чем трехмесячного простоя в работе депутатов горсовета, которые разделились на два равных по численности лагеря. И все же в итоге градоначальнику удалось путем договоренностей, уступок, лоббизма и передачи под контроль отдельным депутатам "хлебных мест" удержать город и достичь весьма хороших показателей. Последствия пятилетней работы себя оправдали, и на новый срок Райковича выбрали со значительно большим отрывом от оппонентов. Более того, городскому голове удалось завести в горсовет крупнейшую фракцию из 9 депутатов от партии "Пропозиція", соучредителем которой он сам и выступал. На ключевых постах остались и большинство руководителей городских управлений и департаментов.

И стоит отметить – стиль общения с подчиненными и с депутатами у мэра сразу стал на порядок жестче. Теперь именно "Пропозиція" и ее лидер диктуют повестку дня очередных сессий, а представителям менее успешных политсил приходится становиться в очередь, чтобы получить свою долю славы и доступ к наиболее влиятельным депутатским комиссиям. К примеру, земельную и по вопросам ЖКХ отдали партнерам из "Євросолідарності" (у "ЄС" в горсовете 6 мандатов), экономическое развитие доверили возглавить "слуге" ("СН" также представляют 6 депутатов), а вот капитальное строительство, как ни странно, - руководителю локального политпроекта "Перспектива міста" (их во фракции в горсовете пятеро), все тому же Стрижакову. Однако самые "вкусные" - бюджетную и образовательно-медицинскую - конечно же, возглавили партийцы "Пропозиції". Вместе у этих четырех партий – 26 "штыков" из 42-х, чего вполне достаточно. И можно игнорировать фракции и "Батьківщини" (5 депутатов) и ОПЗЖ (4), и "Рідного міста" (4), и "Нашого краю" (3 депутата).

Что же касательно взаимоотношений с областной властью, то и здесь Райкович чувствует себя значительно увереннее. Начать, конечно, стоит с того, что в новом облсовете у политсилы действующего мэра Кропивницкого также есть собственные депутаты. Их пять, если быть точным. Соответственно, о намерениях относительно перераспределения или выделения средств, передачи коммунальной собственности или распределения полномочий Райкович узнает в тот же день, что и его депутаты. Да еще и не только сухие проекты решений, но и подковерные сплетни и новости из кулуаров.

"Подружатся" ли депутаты Райковича с новым главой облсовета Сергеем Шульгой, которого избрали по спискам "Слуги народа", покажет время. Однако значительную роль здесь должен сыграть Сергей Тарасов - владелец огромного агрохолдинга, группы компаний I&U Group. Именно Тарасова называют основным спонсором "слуг" на прошлогодних местных выборах. И хотя в самом областном центре у предпринимателя-агрария не так много интересов, однако от того, станет ли лояльным к городской власти его протеже Шульга, будет зависеть и поведение Райковича и его партийцев. Первые месяцы этой коллаборации показывают, что, по крайней мере, на сегодня определенный консенсус в данном направлении достигнут.

С главой Кировоградской ОГА Андреем Назаренко у городского головы Кропивницкого отношения пока также складываются чисто деловые. По крайней мере, на публике. Райкович неоднократно на совместных рабочих совещаниях, селекторах и встречах подчеркивал готовность работать на развитие не только города, но и области. Однако от ОГА ожидает встречных шагов в свою сторону: большее финансирование местных проектов, доступ "к телу" потенциальных инвесторов, а главное – коммуникации с местной властью по вопросам, которые касаются жизни горожан Кропивницкого.

Даже на одном из последних совместных заседаний Назаренко и Райковича, где обсуждался вопрос установления наивысшей в области стелы с государственным флагом Украины, мэр смог подать обычную фразу о важности консультаций с местными жителями относительно мест установки флагштока как демонстрацию неподкупности его администрации. И с подобным тоном председатель ОГА, как показывает практика, готов мириться, ведь он не заинтересован в открытой конфронтации с руководителем крупнейшего города области.

Все эти факторы в итоге дают Андрею Райковичу ощущение полной свободы действий, ограничить которые может разве что ситуация с коронавирусом и тарифами. Оба этих фактора чрезвычайно трудно поддаются воздействию на уровне отдельно взятого города, но тем ярче окажется победа городского головы, если ситуация хотя бы в какой-то из этих сфер улучшится. Главное, чтобы отсутствие необходимости с кем-то договариваться и под кого-то подстраиваться не превратилось в категорическую позицию не вступать ни с кем в диалог, и не укрепило в мысли о непогрешимости собственных решений. Ведь это грозит не только быстрому падению рейтингов, но и не менее быстрому падению качества жизни кропивничан.