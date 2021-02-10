Мэр Николаева хочет лишать слова депутатов за несоблюдение языкового закона

В Николаеве придумали, как наказывать депутатов за отказ выступать на украинском

В Николаеве придумали, как наказывать депутатов за отказ выступать на украинском

Фото: из открытых источников

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутатам, которые во время выступлений в городском совете и на заседаниях постоянных комиссий не желают выступать на государственном языке, нужно выключать микрофон.

Как сообщает издание "Новости-N", об этом он заявил во время общения с журналистами после заседания исполкома горсовета, передает RegioNews.

Я говорил уже неоднократно о том, что если человек, живя 31 или 30 лет в независимом государстве, не способен выучить родной язык, или государственный язык, этот человек или невежда, или не хочет делать этого принципиально", - сказал Сенкевич.

Мэр добавил, что согласно действующему законодательству, он как председательствующий на сессиях, имеет право отключать микрофон депутатам, которые отказываются выступать на государственном языке и не пользуются услугами переводчика.

По словам Сенкевича, депутаты, которые не владеют украинским, могут приводить с собой переводчика, поскольку в структуре городского совета они не предусмотрены.

Напомним, 2 февраля мэр Николаева Сенкевич переводил русскоязычные выступления депутатов на сессии горсовета. Глава города напомнил депутатам о том, что они должны выступать на украинском языке.