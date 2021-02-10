Во всех регионах из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

На заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС были утверждены мероприятия, которые должна применять центральная и местная власть в данной ситуации

На заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС были утверждены мероприятия, которые должна применять центральная и местная власть в данной ситуации

Фото: из открытых источников

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором рассматривался вопрос минимизации последствий осложнения погодных условий 11 и 12 февраля.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews. В частности, всем областным и Киевской городской государственным администрациям было поручено перевести территориальные подсистемы в режим повышенной готовности. "Укравтодору" совместно с Укртрансбезопасности, Нацполицией, ГСЧС и обладминистрациями поручено обеспечить оперативную расчистку снега на дорогах и в населенных пунктах и ​​профилактическую обработку дорожного покрытия, заранее ограничивать движение транспорта, где прогнозируется возникновение заторов, коммуникацию с перевозчиками, межобластное взаимодействие по регулированию транспортных потоков" , - говорится в сообщении. Также при "Укравтодоре" круглосуточно будет действовать штаб по обеспечению транспортного сообщения на дорогах. В населенных пунктах продолжат действовать пункты обогрева. В случае необходимости заблаговременно, с соответствующим информированием, будут ограничивать движение транспорта, в частности грузовиков, а также будет обеспечено устойчивое функционирование больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и жилого сектора", - рассказали в Кабмине. Особое внимание будет уделено вопросам подвоза медицинских препаратов, продуктов питания в сельской местности и соответственно расчистки туда дорог. Министерство энергетики совместно с ОГА должны обеспечить устойчивое функционирование объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения, в частности больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и жилого сектора. Напомним, в Киеве из-за снегопада закрывают детские сады и школы. Также во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды. Исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города.

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