13:04  10 февраля
В ОРДЛО смертность от COVID-19 выше, чем где-либо в мире - Резников
17:59  10 февраля
Во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды
17:59  10 февраля
Сутки в ООС: четыре нарушение тишины, боевики ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2021, 18:51 666

Во всех регионах из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

10 февраля 2021, 18:51 666
Читайте також українською мовою
На заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС были утверждены мероприятия, которые должна применять центральная и местная власть в данной ситуации
На заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС были утверждены мероприятия, которые должна применять центральная и местная власть в данной ситуации
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором рассматривался вопрос минимизации последствий осложнения погодных условий 11 и 12 февраля.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

В частности, всем областным и Киевской городской государственным администрациям было поручено перевести территориальные подсистемы в режим повышенной готовности.

"Укравтодору" совместно с Укртрансбезопасности, Нацполицией, ГСЧС и обладминистрациями поручено обеспечить оперативную расчистку снега на дорогах и в населенных пунктах и ​​профилактическую обработку дорожного покрытия, заранее ограничивать движение транспорта, где прогнозируется возникновение заторов, коммуникацию с перевозчиками, межобластное взаимодействие по регулированию транспортных потоков" , - говорится в сообщении.

Также при "Укравтодоре" круглосуточно будет действовать штаб по обеспечению транспортного сообщения на дорогах. В населенных пунктах продолжат действовать пункты обогрева.

В случае необходимости заблаговременно, с соответствующим информированием, будут ограничивать движение транспорта, в частности грузовиков, а также будет обеспечено устойчивое функционирование больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и жилого сектора", - рассказали в Кабмине.

Особое внимание будет уделено вопросам подвоза медицинских препаратов, продуктов питания в сельской местности и соответственно расчистки туда дорог.

Министерство энергетики совместно с ОГА должны обеспечить устойчивое функционирование объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения, в частности больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и жилого сектора.

Напомним, в Киеве из-за снегопада закрывают детские сады и школы. Также во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды. Исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города.

Украина Кабмин непогода заседание Укравтодор снег регионы ОГА

Нардепов хотят обязать петь гимн на каждом заседании Рады
10 февраля 2021, 18:36
НАПК видит коррупционные риски в постановлениях правительства по закупкам в сфере оборонки
10 февраля 2021, 18:31
В Киеве из-за снегопада закрывают детские сады и школы - КГГА
10 февраля 2021, 18:24
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87
Начали с "одобрямса": как мэры промышленных центров Днепропетровщины получили удобные горсоветы
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua