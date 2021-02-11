Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0

Уміння знаходити компромісні рішення та витискати максимум з наявних ресурсів – фінансових, людських, часових. Саме цим багатьом городянам запам’ятався міський голова Кропивницького за часів його першої п’ятирічки на посту очільника обласного центру. Але тепер стиль керівництва посадовця досить сильно змінився

Уміння знаходити компромісні рішення та витискати максимум з наявних ресурсів – фінансових, людських, часових. Саме цим багатьом городянам запам’ятався міський голова Кропивницького за часів його першої п’ятирічки на посту очільника обласного центру. Але тепер стиль керівництва посадовця досить сильно змінився

Фото: kr-rada.gov.ua

Від безкомпромісного заводчанина, який звик давати вказівки і бути впевненим що буде зроблено слово в слово з його бажанням, до розсудливого стратега, котрий вміє використовувати ідеологічні суперечки опонентів на свою користь. Причини подібних метаморфоз очевидні – цілих п’ять років Андрію Райковичу довелось очолювати Кропивницьку міську раду, в якій у нього не було свого власного депутатського пулу. А все тому, що тоді, вже в досить далекому 2015 році, кандидатуру почесного громадянина міста, підприємця з наявним досвідом керівництва великим колективом підтримали, ба навіть висунули одразу декілька політсил. І це дозволило пройти виборчу кампанію безболісно, якщо не сказати безкровно.

Загальну картину дещо зіпсувала історія з відміненими результатами на декількох дільницях, де перемогу здобував його супротивник, молодий політик з "регіоналівським" минулим Артем Стрижаков. Власне, ці кілька дільниць й дали тоді Райковичу перемогу, але не забезпечили "своїми" депутатами. Як наслідок, задача на п’ятирічку видалась непростою – об’єднати навколо власних ідей і бачень розвитку міста депутатів з інколи діаметрально протилежними ідеологічними поглядами.

Не обійшлась перша каденція й без політичної кризи – більш ніж тримісячного простою в роботі депутатів міськради, які розділились на два рівні за чисельністю табори. Та все ж у підсумку градоначальнику вдалось шляхом домовленостей, поступок, лобізму та передачі під контроль окремим депутатам "хлібних місць" втримати місто та досягти вельми хороших показників. Наслідки п’ятирічної роботи себе виправдали, і на новий термін Райковича обрали зі значно більшим відривом від опонентів. Ба більше: міському голові вдалось завести до міськради найбільшу фракцію із 9 депутатів від партії "Пропозиція", співзасновником якої він сам і виступав. На ключових постах залишилась й більшість керівників міських управлінь та департаментів.

І варто відзначити – стиль спілкування з підлеглими та й з депутатами у мера одразу став на порядок жорсткішим. Тепер саме "Пропозиція" та її лідер диктує порядок денний чергових сесій, а представникам менш успішних політсил доводиться ставати в чергу, аби отримати свою частку слави та доступ до найбільш впливових депутатських комісій. Приміром, земельну та з питань ЖКГ віддали партнерам з "Євросолідарності" (у "ЄС" в міськраді 6 мандатів), економічний розвиток довірили очолити "слузі" ("СН" також представляють 6 депутатів), а от капітальне будівництво, як не дивно, - очільнику локального політпроекту "Перспектива міста" (їх у фракції в міськраді п’ятеро), все тому ж Стрижакову. Однак "найсмачніші" - бюджетну та освітянсько-медичну - звісно ж, очолили партійці "Пропозиції". Разом у цих чотирьох партій – 26 "багнетів" із 42-х, чого цілком достатньо. Та можна ігнорувати фракції і "Батьківщини" (5 депутатів), і ОПЗЖ (4), і "Рідного міста" (4), і "Нашого краю" (3 депутати).

Що ж до взаємовідносин з обласною владою, то й тут Райкович відчуває себе значно впевненіше. Почати, звісно, варто з того, що в новій облраді у політсили чинного мера Кропивницького також є власні депутати. Їх п’ятеро, якщо бути точним. Відповідно про наміри щодо перерозподілу чи виділення коштів, передачи комунальної власності або розподілу повноважень Райкович дізнається в той же день, що і його депутати. Та ще й не лише сухі проєкти рішень, а й підкилимні плітки та новини з кулуарів.

Чи "подружаться" депутати Райковича з новим головою облради Сергієм Шульгою, якого обрали за списками "Слуги народу", покаже час. Однак значну роль тут має зіграти Сергій Тарасов - власник величезного агрохолдингу, групи компаній I&U Group. Саме Тарасова називають основним спонсором "слуг" на минулорічних місцевих виборах. І хоча в самому обласному центрі у підприємця-аграрія не так багато інтересів, однак від того, чи буде лояльним до міської влади його протеже Шульга, залежатиме і поведінка Райковича та його партійців. Перші місяці цієї колаборації показують, що принаймні на сьогодні певного консенсусу у даному напрямку досягнуто.

З очільником Кіровоградської ОДА Андрієм Назаренком у міського голови Кропивницького стосунки також поки складаються суто ділові. Принаймні, на публіці. Райкович неодноразово на спільних робочих нарадах, селекторах та зустрічах наголошує на готовності працювати на розвиток не лише міста, а й області. Однак від ОДА очікує зустрічних кроків у свій бік: більше фінансування на місцеві проєкти, доступ "до тіла" потенційних інвесторів, а головне – комунікації з місцевою владою щодо питань, які стосуються життя мешканців Кропивницького.

Навіть на одному з останніх спільних засідань Назаренка та Райковича, де обговорювалося питання встановлення найвищої в області стели з державним прапором України, мер зміг подати звичайну фразу щодо важливості консультацій з місцевими мешканцями щодо місць встановлення флагштока як демонстрацію непідкупності його адміністрації. І з подібним тоном голова ОДА, як показує практика, готовий миритись, адже незацікавлений у відкритій конфронтації із керівником найбільшого міста області.

Усі ці фактори у підсумку дають Андрію Райковичу відчуття повної свободи дій, обмежити які може хіба ситуація з коронавірусом і тарифами. Обидва ці чинники надзвичайно важко піддаються впливу на рівні окремо взятого міста, однак тим яскравішою видасться перемога міського голови, якщо ситуація хоча б в якійсь з цих сфер покращиться. Головне, аби відсутність необхідності з кимось домовлятись та під когось підлаштовуватись не перетворилась на категоричну позицію не йти ні з ким на діалог та не укріпила у думці про непогрішимість власних рішень. Адже це загрожує не лише швидкому падінню рейтингів, але й не менш швидкому падінню якості життя кропивничан.