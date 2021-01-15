В "Слуге народа" рассказали, когда Рада будет голосовать за сокращение количества депутатов

В Зеленского считают, что это сделает парламент "более профессиональным"

В Зеленского считают, что это сделает парламент "более профессиональным"

Фото: из открытых источников

Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского о сокращении количества народных депутатов до 300 в январе 2021 года.

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