В "Слуге народа" рассказали, когда Рада будет голосовать за сокращение количества депутатов
В Зеленского считают, что это сделает парламент "более профессиональным"
В Зеленского считают, что это сделает парламент "более профессиональным"
Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского о сокращении количества народных депутатов до 300 в январе 2021 года.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря, передает RegioNews.
В сессионный зал он (законопроект о сокращении количества нардепов, - ред.) должен попасть на последней пленарной неделе в январе", - рассказала она.
Совгиря отметила, что согласно Конституции, этот проект закона должен быть одобрен на следующей очередной сессии, которая состоится в январе 2021 года.
Напомним, Комитет Рады поддержал законопроект о сокращении количества нардепов до 300.
Ранее в Офисе президента объяснили инициативу сокращения количества нардепов.
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