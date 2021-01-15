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15 января 2021, 16:07 180

В "Слуге народа" рассказали, когда Рада будет голосовать за сокращение количества депутатов

15 января 2021, 16:07 180
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского о сокращении количества народных депутатов до 300 в январе 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря, передает RegioNews.

В сессионный зал он (законопроект о сокращении количества нардепов, - ред.) должен попасть на последней пленарной неделе в январе", - рассказала она.

Совгиря отметила, что согласно Конституции, этот проект закона должен быть одобрен на следующей очередной сессии, которая состоится в январе 2021 года.

Напомним, Комитет Рады поддержал законопроект о сокращении количества нардепов до 300.

Ранее в Офисе президента объяснили инициативу сокращения количества нардепов.

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