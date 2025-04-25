В Киеве задержали правоохранителя, который за 15 000 долларов переправлял мужчин в Польшу

фото: ГПСУ

Оперативники Волынского пограничного отряда совместно с ДБР и СБУ задержали в столице сотрудника правоохранительных органов, организовавшего схему переправки мужчин призывного возраста в страны ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За денежное вознаграждение в размере 15 000 долларов США злоумышленник в марте текущего года совершил незаконную переправку через государственную границу в Польшу 36-летнего военнообязанного жителя Черкасской области. Лодкой его доставили на смежный берег реки Западный Буг. Там мужчину задержали польские пограничники и вернули в Украину.

Правоохранитель объявлен подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов. Услуга нелегального выезда за границу обошлась клиентам в 50 000 долларов.