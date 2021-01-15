В Житомире митингующие штурмом взяли здание облсовета

В городе уже в третий раз протестуют против повышения тарифов

В городе уже в третий раз протестуют против повышения тарифов

Фото: Суспільне

15 января в Житомире третий раз протестуют против повышения тарифов на коммунальные услуги, митинг начался на территории двух предприятий - "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт".

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews. Количество протестующих составляет около 250-300 человек. К протестующим выходила представительница предприятия АО "Житомиргаз", которое отвечает за транспортировку и доставку газа, Юлия Петришина. По ее словам, все решения принимаются центром, а на местах их уже выполняют. После этого протестующие двинулись к зданию "Житомироблэнерго", к ним вышли представители предприятия. В 12.40 протестующие штурмом взяли помещение областного совета и областной государственной администрации. Митингующие прорвались через охрану и прошли в президиум областного совета. Напомним, Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах. В Полтаве среди "тарифных митингующих" произошел раскол, протестующие раскололись из-за разного видения дальнейших действий.

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