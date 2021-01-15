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15 января 2021, 13:24 654

В Житомире митингующие штурмом взяли здание облсовета

15 января 2021, 13:24 654
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В городе уже в третий раз протестуют против повышения тарифов
Фото: Суспільне
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15 января в Житомире третий раз протестуют против повышения тарифов на коммунальные услуги, митинг начался на территории двух предприятий - "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт".

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Количество протестующих составляет около 250-300 человек. К протестующим выходила представительница предприятия АО "Житомиргаз", которое отвечает за транспортировку и доставку газа, Юлия Петришина. По ее словам, все решения принимаются центром, а на местах их уже выполняют.

После этого протестующие двинулись к зданию "Житомироблэнерго", к ним вышли представители предприятия.

В 12.40 протестующие штурмом взяли помещение областного совета и областной государственной администрации. Митингующие прорвались через охрану и прошли в президиум областного совета.

Житомиряни протестують проти підвищення тарифів – штурмом взяли приміщення облради (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Напомним, Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах.

В Полтаве среди "тарифных митингующих" произошел раскол, протестующие раскололись из-за разного видения дальнейших действий.

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