Украинские пограничники и СБУ задержали в Черном судне, перевозившем зерно из оккупированного Крыма

фото: ГПСУ

Во внутренних водах Черного моря задержано иностранное судно, задействованное в незаконной перевозке в третьи страны украинской агропродукции, вывезенной с временно оккупированной территории

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Совместную операцию провели сотрудники оперативных подразделений Морской охраны Госпогранслужбы и Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в конце 2024 года судно — сухогруз — доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы, незаконно вывезенной из временно оккупированной части юга Украины.

В целях маскировки происхождения груза судно ходило под флагом одного из азиатских государств.

Судно арестовано, экипаж доставлен для дальнейших процессуальных действий.

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