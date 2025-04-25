Украинские пограничники и СБУ задержали в Черном судне, перевозившем зерно из оккупированного Крыма
Во внутренних водах Черного моря задержано иностранное судно, задействованное в незаконной перевозке в третьи страны украинской агропродукции, вывезенной с временно оккупированной территории
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Совместную операцию провели сотрудники оперативных подразделений Морской охраны Госпогранслужбы и Службы безопасности Украины.
Отмечается, что в конце 2024 года судно — сухогруз — доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы, незаконно вывезенной из временно оккупированной части юга Украины.
В целях маскировки происхождения груза судно ходило под флагом одного из азиатских государств.
Судно арестовано, экипаж доставлен для дальнейших процессуальных действий.
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