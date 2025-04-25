Под Покровском "Волки Да Винчи" ликвидировали россиян с помощью нового робота "Гиена"

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На Покровском направлении бойцы батальона "Волки Да Винчи" провели успешную операцию с использованием наземного роботизированного комплекса "Гиена". Враг понес потери

Соответствующие кадры обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

Робот, созданный участником Brave1 UGV Laboratory, нанес удар по месту скопления личного состава врага. Этот объект был одной из локаций, где регулярно собиралась вражеская пехота, поэтому уничтожение этой цели было критически важно для сдерживания противника под Покровском.

Отмечается, что пока технология работала, оператор находился в безопасном месте. Михаил Федоров подчеркнул, что именно такой вид должен выглядеть современным полем боя — технологическим, с минимальным риском для жизни военных.

"Минус личный состав россиян на Покровском направлении. Работает НРК "Гиена" от участника Brave1. Следующие 100% логистических задач на фронте должны выполнять работы, чтобы сохранять жизнь военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские разработчики создали универсальный дрон. Он оборудован торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК. Федоров показал, как выглядит секретный беспилотник "Катран".