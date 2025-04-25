На Сумщине застолье между друзьями закончилось резней

фото: Национальная полиция

В селе Николаевка Сумского района во время дружеских посиделок между двумя мужчинами возник конфликт, завершившийся серьезным ранением

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 45-летний хозяин дома в ходе ссоры ударил ножом своего 48-летнего товарища.

По данным следствия, мужчины распивали алкоголь, когда внезапная ссора переросла в драку. В разгаре эмоций хозяин схватил нож и нанес удар знакомому.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие доказательства.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Досудебное расследование продолжается.





Напомним, в Луцке полицейские задержали двух мужчин, которые среди бела дня жестоко избили и порезали прохожего.