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25 апреля 2025, 12:37

На Сумщине застолье между друзьями закончилось резней

25 апреля 2025, 12:37
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фото: Национальная полиция
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В селе Николаевка Сумского района во время дружеских посиделок между двумя мужчинами возник конфликт, завершившийся серьезным ранением

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 45-летний хозяин дома в ходе ссоры ударил ножом своего 48-летнего товарища.

По данным следствия, мужчины распивали алкоголь, когда внезапная ссора переросла в драку. В разгаре эмоций хозяин схватил нож и нанес удар знакомому.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие доказательства.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Луцке полицейские задержали двух мужчин, которые среди бела дня жестоко избили и порезали прохожего.

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драка алкоголь Сумская область больница нож ножевое ранение ссора
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