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25 апреля 2025, 14:39

Супруга Порошенко подала в суд на экс-президента

25 апреля 2025, 14:39
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фото: Facebook/Петр Порошенко
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Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина подала на него в суд иск о разделе имущества

Об этом свидетельствуют данные судебных материалов, передает RegioNews.

Известно, что Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года. Иск касается раздела имущества супругов.

Сраву рассмотрит Крижопольский суд Винницкой области. Речь идет об имуществе общей стоимостью более 17 млрд. грн.

В реестре судебных дел, назначенных для рассмотрения, истцом выступает Марина Порошенко, ответчиком — Петр Порошенко.

Суд рассмотрит дело 29 апреля.

Напомним, что 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука. По его словам, все они осуществляли деятельность в интересах РФ.

Порошенко потом жаловался, что даже не может купить кофе. Он рассказывал, как хотел оплатить кофе для помощницы, но его счет оказался заблокирован.

Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен и еще 986 млн грн подарил неустановленному лицу.

За 2024 лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вместе с женой Мариной задекларировал 4,6 млрд грн дохода.

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