Депутат облсовета Полтавы Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами"

Депутат и активисты вроде как на одной стороне, но обвиняют друг друга в работе на олигархов

Депутат и активисты вроде как на одной стороне, но обвиняют друг друга в работе на олигархов

Фото: poltava.to

Сегодня, 14 января началась внеочередная третья сессия Полтавского областного совета, главным вопросом повестки дня которой стало решение проблемы тарифов для населения. Ее пытались сорвать "профессиональные активисты".

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Главный вопрос, который рассматривался на сессии - принятие обращения Полтавского областного совета к президенту, Кабинету Министров и НКРЕКП по поводу уменьшения тарифов на газ и электроэнергию.

Работу сессии областного совета пытались сорвать несколько человек, которые называют себя общественными активистами. Организаторы митингов под стенами облсовета Роман Стегний и Василий Ковальчук подошли к трибуне, чтобы выступить перед депутатами, и начали нагнетать ситуацию, чтобы сорвать заседание.

Не обошлось и без курьезов. Депутат Николай Кульчинский и активисты Ковальчук, Стегний и Петушинская, которые выступают на одной стороне, обменялись обвинениями в работе на олигархов. В то же время Кульчинский назвал вышеупомянутых активистов "чертовыми стукачами".

Председатель облсовета Александр Биленький напомнил им, что областной совет еще в декабре 2020 года обратился к НКРЕКП о моратории на тарифы. Он также назвал попытки сорвать работу сессии самоуправством.

Полтавский областной совет еще 29 декабря 2020 года принял соответствующее обращение в органы центральной власти по недопущению роста тарифов на газ и его транспортировку. Мы единственный областной совет, который обратился к правительству, чтобы наложили мораторий на повышение тарифов", - сказал Александр Биленький.

Угомонить "активистов" удалось после обращения к работникам полиции, которые вывели протестующих из зала заседаний.

Напомним, ранее RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.