Депутат облсовета Полтавы Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами"
Сегодня, 14 января началась внеочередная третья сессия Полтавского областного совета, главным вопросом повестки дня которой стало решение проблемы тарифов для населения. Ее пытались сорвать "профессиональные активисты".
Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.
Главный вопрос, который рассматривался на сессии - принятие обращения Полтавского областного совета к президенту, Кабинету Министров и НКРЕКП по поводу уменьшения тарифов на газ и электроэнергию.
Работу сессии областного совета пытались сорвать несколько человек, которые называют себя общественными активистами. Организаторы митингов под стенами облсовета Роман Стегний и Василий Ковальчук подошли к трибуне, чтобы выступить перед депутатами, и начали нагнетать ситуацию, чтобы сорвать заседание.
Не обошлось и без курьезов. Депутат Николай Кульчинский и активисты Ковальчук, Стегний и Петушинская, которые выступают на одной стороне, обменялись обвинениями в работе на олигархов. В то же время Кульчинский назвал вышеупомянутых активистов "чертовыми стукачами".
Председатель облсовета Александр Биленький напомнил им, что областной совет еще в декабре 2020 года обратился к НКРЕКП о моратории на тарифы. Он также назвал попытки сорвать работу сессии самоуправством.
Полтавский областной совет еще 29 декабря 2020 года принял соответствующее обращение в органы центральной власти по недопущению роста тарифов на газ и его транспортировку. Мы единственный областной совет, который обратился к правительству, чтобы наложили мораторий на повышение тарифов", - сказал Александр Биленький.
Угомонить "активистов" удалось после обращения к работникам полиции, которые вывели протестующих из зала заседаний.
Напомним, ранее RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.