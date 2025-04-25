В Киеве задержали мошенника, который "торговал" должностями в полиции для бронирования
В столице аферист продавал военнообязанным должности в правоохранительных органах. Однако его задержали "на горячем"
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили мошенника в столице, который "продавал" должности в полиции. Он прикрывался знакомствами с людьми, занимающими высокие должности. За деньги он якобы отмазывал от службы в армии.
Свои услуги он оценил в 170 тысяч гривен. Однако ему не удалось устроить "бизнес", потому что он был задержан правоохранителями.
"В ходе проведения ряда обысков полицейские изъяли у него вещественные доказательства, в частности, печати и штампы, документы, деньги, транспортные средства", - рассказали в полиции.
Мошеннику грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Черкассах объявили о подозрении мужчине, продававшему военнообязанному возможность получить бронирование от мобилизации. С каждого клиента он просил 10 тысяч долларов США.