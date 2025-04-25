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25 апреля 2025, 15:39

В Киеве задержали мошенника, который "торговал" должностями в полиции для бронирования

25 апреля 2025, 15:39
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Фото: Нацполиция
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В столице аферист продавал военнообязанным должности в правоохранительных органах. Однако его задержали "на горячем"

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мошенника в столице, который "продавал" должности в полиции. Он прикрывался знакомствами с людьми, занимающими высокие должности. За деньги он якобы отмазывал от службы в армии.

Свои услуги он оценил в 170 тысяч гривен. Однако ему не удалось устроить "бизнес", потому что он был задержан правоохранителями.

"В ходе проведения ряда обысков полицейские изъяли у него вещественные доказательства, в частности, печати и штампы, документы, деньги, транспортные средства", - рассказали в полиции.

Мошеннику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкассах объявили о подозрении мужчине, продававшему военнообязанному возможность получить бронирование от мобилизации. С каждого клиента он просил 10 тысяч долларов США.

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