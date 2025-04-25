В Сумах ликвидировали масштабную схему незаконного обращения сигарет и спирта почти на 4 млн грн

фото: ГПСУ

В Сумах пограничники совместно с правоохранителями прекратили деятельность преступной группы, занимавшейся хранением, транспортировкой и сбытом незаконно изготовленных подакцизных товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, группа из шести человек занималась изготовлением и реализацией по г. Суммы незаконно изготовленной табачной продукции сомнительного качества.

В ходе обысков у злоумышленников были изъяты значительные объемы контрафактной продукции. В частности, 7240 пачек сигарет без акцизных марок, 220 мешков и 74 фасованных пакета с табаком, 611 тысяч гильз для набивки, оборудования для изготовления сигарет, а также 160 литров спирта, мобильных телефонов и черновых записей.

Общая стоимость изъятой продукции составляет более 3,6 млн. грн.

Напомним, в Сумской области 25 апреля объявлен Днем траура.