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25 апреля 2025, 15:58

Россияне атаковали Днепровский район Херсона: трое раненых

25 апреля 2025, 15:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу, 25 апреля, российская армия атаковала беспилотником Днепровский район Херсона, пострадали три человека

Об этом сообщили в Херсонской ОВО, передает RegioNews.

Отмечается, что первая пострадавшая – 50-летняя женщина, получившая взрывную травму, ранение шеи и брюха. Медики скорой помощи доставили ее в больницу для оказания неотложной помощи.

Еще один пострадавший – 48-летний мужчина, который получил травму и ранение плеча. Пострадавшего также госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Кроме того, во время атаки пострадала 56-летняя женщина, получившая взрывную травму и контузию. Она была госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в течение 24 апреля российские оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области.

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