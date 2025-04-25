Россияне атаковали Днепровский район Херсона: трое раненых

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В пятницу, 25 апреля, российская армия атаковала беспилотником Днепровский район Херсона, пострадали три человека

Об этом сообщили в Херсонской ОВО, передает RegioNews.

Отмечается, что первая пострадавшая – 50-летняя женщина, получившая взрывную травму, ранение шеи и брюха. Медики скорой помощи доставили ее в больницу для оказания неотложной помощи.

Еще один пострадавший – 48-летний мужчина, который получил травму и ранение плеча. Пострадавшего также госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Кроме того, во время атаки пострадала 56-летняя женщина, получившая взрывную травму и контузию. Она была госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в течение 24 апреля российские оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области.