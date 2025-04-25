Жителю Тернопольщины грозит до 4 лет лишения свободы за подкуп полицейского

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время патрулирования в Бучаче поицейские остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль ВАЗ-2105, которым управлял житель Тернопольской области. В ходе общения с водителем полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило осмотр на месте остановки с помощью специального прибора.

Чтобы избежать составления административного протокола, водитель предложил полицейским взятку.

Теперь кроме штрафа за нетрезвое вождение горе-водителю грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мужчина погиб под грузовиком во время ремонта.