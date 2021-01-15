Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет

Виталию Кличко с новоизбранным депутатским корпусом Киевсовета повезло не так, как с доверием избирателей. Его легкую победу уже в первом туре омрачила сложность вероятных конфигураций будущей депутатской коалиции

Виталию Кличко с новоизбранным депутатским корпусом Киевсовета повезло не так, как с доверием избирателей. Его легкую победу уже в первом туре омрачила сложность вероятных конфигураций будущей депутатской коалиции

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И хотя украинское законодательство не требует от городских советов оформления большинства на бумаге, однако ее фактическое отсутствие делает принятие важных решений невозможным.

RegioNews завершает цикл статей о коалиционных процессах в украинских регионах после местных выборов-2020 рассказом о том, кто и как сформировал большинство в Киевсовете.

Баланс сил

В новоизбранном Киевском городском совете по результатам выборов сформировалось семь фракций. 120 депутатских кресел распределили между собой такие политические силы: "Европейская солидарность получила 31 место, "УДАР Виталия Кличко" - 30, "Еднисть Александра Омельченко" - 14, "Батькивщина", ОПЗЖ и "Слуга народа" - по 12, "Голос" - 9 мандатов.

По идее, свое видение большинства в Киевсовете должна была предложить партия, набравшая наибольшее количество голосов. "Евросолидарность" даже сделала попытку возглавить коалиционный процесс. Еще не имея окончательных результатов голосования, лидер команды "ЕС" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко заявила, что их политическая сила как победитель выборов настаивает на формировании большинства в Киевсовете вокруг своих "принципов и задач". Ее не услышали, и впоследствии инициативу перехватил Виталий Кличко, а в дальнейшем стали доминировать именно его интересы.

Для принятия нужных решений в Киевсовете мэру необходимо минимум 61 депутатский голос, поэтому если руководствоваться формальной логикой, то, объединив "УДАР" с "Євросолидарностью", он их получил. Тем более что в предыдущей каденции обе партии сосуществовали в рамках одной фракции, а на недавних выборах городского головы столицы "ЕС" способствовала победе Кличко, не выставив против него своего кандидата.

Однако не все так просто. Во-первых, учитывая то, как депутаты любят пропускать заседания, есть большой риск завалить любое голосование. А у мэра уже есть опыт работы с нестабильным составом предыдущего горсовета, который часто подводил его, заставляя искать нужные голоса на стороне.

Во-вторых, Кличко в последнее время наладил конструктивные отношения с Офисом президента. К этому его побудил проект закона о столице, который до сих пор остается предметом торга. Он, среди прочего, должен определить порядок образования исполнительного органа Киевсовета - Киевской горгосадминистрации (КГГА) и назначения его руководителя. А учитывая то, что Кличко его окружение подталкивает к участию в следующих президентских выборах, то есть много желающих ограничить ресурс столичного градоначальника.

Ставка на "большую коалицию"

Стало понятно, что Кличко нужна была более широкая коалиция. И желательно, чтобы в нее входили "слуги народа" – как гарантия эффективности работы горсовета и как залог того, что мэр в будущем останется на должности главы КГГА. Именно поэтому уже во время принятия присяги городского головы Кличко призвал к созданию "большой коалиции" из тех политических сил, которые прошли в Киевсовет. Пока торги еще продолжаются и, вероятно, стабильной конфигурации большинства в команде Кличко пока что не видят. Но при любых раскладах он вынужден учитывать интересы тех, кто согласился на его призывы.

Дальнейшие действия только подтвердили сложность выбора, перед которым предстал киевский градоначальник. Это продемонстрировали голосования за его заместителей. Сначала депутаты по предложению городского головы назначили Владимира Бондаренко замом мэра - секретарем горсовета. Кличко закрепил за собой доверенное лицо в кресле спикера Киевсовета, поскольку именно секретарю придется вести большую часть заседаний. Бондаренко – бывший руководитель аппарата КГГА, который несколько лет назад вляпался в скандал из-за подделки диплома о высшем образовании, однако избежал уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

Дальше под аккомпанемент взаимных обвинений "ЕС" и "СН" получили по две должности вице-мэров. Сначала депутаты проголосовали за тех, кто будет представлять в столице интересы Банковой: Алексея Кулебу в команду Кличко официально делегировал Андрей Ермак, а Елена Говорова параллельно с депутатством выполняет функции внештатного советника главы Офиса президента. "Порошенковцы" за эти назначения не голосовали. В свою очередь неголосование "слуг" относительно следующих двух заместителей Кличко от "Евросолидарности" также не повлияло на их утверждение Киевсоветом: политсилу Петра и Марины Порошенко в команде заместителей Кличко будут представлять нардеп прошлого созыва от БПП Константин Усов и Владимир Прокопив, который в прошлой каденции Киевсовета был его секретарем.

Итак, Кличко, несмотря на сопротивление Банковой, удалось уравновесить влияние на столицу Офиса президента, затянув в свою неформализованную "ширку" их публичных оппонентов. Однако впереди еще оставалось распределение комиссий. Их также удалось, хоть и со скандалами, но разделить между всеми фракциями горсовета.

Тактика ситуативного большинства

Мечта Кличко о "большой коалиции" окончательно прояснилась после того, как представители все тех же фракций "Европейской солидарности" и "Слуги народа" возглавили наибольшее количество комиссий – по три. Всем другим фракциям, в том числе и "УДАРу", который по результатам выборов заслуживал большего, – досталось по две комиссии. Кроме того, было увеличено количество комиссий, а также количество заместителей в каждой комиссии. Все это было сделано для того, чтобы расширить поле для договоренностей.

Например, "слуги" возглавили стратегически важные руководящие должности в бюджетной, комиссии по вопросам собственности, а также комиссии по вопросам благоустройства. "ЕС" досталось здравоохранение, которое лично будет курировать Марина Порошенко, а также председательство в транспортной и регламентной комиссиях. "УДАР" председательствует только в земельной комиссии и комиссии по вопросам культуры.

Сам Кличко подобное распределение объясняет попыткой консолидировать все фракции в горсовете. Мол, именно ради компромисса и объединения всех политических сил "УДАР" поступился своими амбициями. Однако в действительности за счет большего количества коалициантов ему необходимо было размыть тот негативный эффект, который мог возникнуть от явного сотрудничества его фракции со "слугами народа".

Как бы там ни было, следствием всех упомянутых кадровых распределений стало то, что еще за неделю до нового года депутаты Киевсовета приняли бюджет города на 2021 год, а впоследствии и Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы. Однако как бы мэр не пытался оформить свое большинство, скорее всего, оно так и будет оставаться ситуативным и непубличным. Вероятно, речь пойдет о негласном союзе, который в будущем так и не будет формализован. Поскольку публичное сотрудничество невыгодно многим сторонам договоренностей, которую Виталий Кличко хотел бы называть "большой коалицией".

В отличие от далеких регионов, в столице загнать "ЕС" и "СН" в одну коалицию не удастся. Это не нужно ни "Евросолидарности", ни Банковой. Поэтому в дальнейшем все будет держаться на ситуативных договоренностях с периодическим подключением к голосованиям других фракций. "Порошенковцы" и "зеленые" публично будут изобрабражать оппонентов, однако в нужных им, например, земельных вопросах находить взаимопонимание. А мэру, который имеет президентские амбиции, придется поступиться многими рычагами влияния в столице для того, чтобы иметь гарантированную поддержку в Киевсовете.