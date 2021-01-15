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В столице на Майдане - митинг: люди требуют снижения тарифов на коммуналку
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15 января 2021, 11:47 42

В столице на Майдане - митинг: люди требуют снижения тарифов на коммуналку

15 января 2021, 11:47 42
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Акцию протеста поддержали участники движения "SaveФОП"
Акцию протеста поддержали участники движения "SaveФОП"
Фото: Страна
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Утром в пятницу, 15 января, на Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги "СТОП тарифный геноцид", которую поддержали участники движения "SaveФОП". 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Акция началась в 10:00. К этому времени на центральной площади столицы собралось уже около 50 человек. Митингующие требуют, чтобы президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководство НАК "Нафтогаз", НКРЭКП инициировали реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение.

"Кабинет Министров должен отменить свое постановление №1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения", - заявляют участники протеста.

Участники акции уверены, что СНБО безотлагательно должен рассмотреть и инициировать возвращение газотранспортных и газораспределительных сетей в собственность местных общин на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний.

Лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич уверен, что повышение тарифов приведет к повышению стоимости товаров и услуг.

"Мне не хватает пенсии, чтобы оплатить эти тарифы. Я получаю 2 300 грн, а мне платежка за коммунальные пришла 3 900 грн. Как мне не выходить на акции протеста", - возмущается пенсионерка Татьяна Ивановна.

Напомним, ранее сообщалось, что на столичном Майдане готовят акцию против "тарифного геноцида".

Украина Киев протест митинг Майдан
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