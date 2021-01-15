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15 января 2021, 11:26 362

В Киеве на взятке задержали начальника управления КП "Киевтранспарксервис"

15 января 2021, 11:26 362
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Правоохранители уже сообщили о подозрении должностному лицу
Фото: Нацполиция
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Столичная полиция задержала сразу после получения взятки начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Две тысячи долларов получил руководитель управления за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей", - сообщили правоохранители.

Начальник управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, на Харьковщине задержали за взятку экс-чиновника патрульной полиции. Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей.

взятка начальник Киев полиция МВД
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