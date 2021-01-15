В Киеве на взятке задержали начальника управления КП "Киевтранспарксервис"
Правоохранители уже сообщили о подозрении должностному лицу
Правоохранители уже сообщили о подозрении должностному лицу
Столичная полиция задержала сразу после получения взятки начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Две тысячи долларов получил руководитель управления за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей", - сообщили правоохранители.
Начальник управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, на Харьковщине задержали за взятку экс-чиновника патрульной полиции. Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей.
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