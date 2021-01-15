В Киеве на взятке задержали начальника управления КП "Киевтранспарксервис"

Правоохранители уже сообщили о подозрении должностному лицу

Правоохранители уже сообщили о подозрении должностному лицу

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Две тысячи долларов получил руководитель управления за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей", - сообщили правоохранители.

Начальник управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, на Харьковщине задержали за взятку экс-чиновника патрульной полиции. Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей.