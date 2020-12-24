Ответственность за ложь в декларациях восстановили: президент подписал закон

Документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие из-за решения КСУ

Документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие из-за решения КСУ

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Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1074-IX.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Добавляется, что подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что суды остановили рассмотрение почти 1200 дел после решения КСУ.