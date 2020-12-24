09:29  24 декабря
В Украине общее число случаев COVID-19 перевалило за миллион
08:41  24 декабря
В Запорожье выбрали новую главу облсовета: это уже третья за полторы недели
08:12  24 декабря
Боевики трижды нарушили договоренности на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2020, 09:06 7

Ответственность за ложь в декларациях восстановили: президент подписал закон

24 декабря 2020, 09:06 7
Читайте також українською мовою
Документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие из-за решения КСУ
Документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие из-за решения КСУ
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1074-IX.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Добавляется, что подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что суды остановили рассмотрение почти 1200 дел после решения КСУ.

закон президент декларации коррупция КСУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »