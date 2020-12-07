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07 декабря 2020, 10:01 133

На заседании ТИК в Кривом Роге заметили нардепа Шуфрича - ОПОРА

07 декабря 2020, 10:01 133
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Также в городе заметили еще одного нардепа от ОПЗЖ
Также в городе заметили еще одного нардепа от ОПЗЖ
Фото: oporaua.org
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На заседаниях Территориальной избирательной комиссии после окончания голосования на выборах городского главы Кривого Рога наблюдатели "ОПОРЫ" заметили народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что Шуфрич присутствовал на заседании Центральной районной в Кривом Роге ТИК. Кроме того, в городе на заседании Металлургической районной ТИК присутствовал еще один нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

В организации также сообщили о ряде нарушений во время оформления документов. Так, на участке №121497 члены УИК поехали сдавать протоколы и избирательную документацию, однако акт, согласно которому осуществлялась выдача копий протоколов, оставили на участке.

На участке №121604 в ящике обнаружен один бюллетень с другого участка. А во время непрерывного заседания Саксаганской районной ТИК члены УИК №121647 привезли избирательную документацию, среди которой был незапакованный акт разногласий.

Также отмечается, что в Саксаганской ТИК на непрерывном заседании присутствовали одновременно два наблюдателя от кандидата Дмитрия Шевчик. Наблюдатель обратил на это внимание главы ТИК, после чего один из наблюдателей покинул заседание.

Ранее сообщалось, что по результатам обращений и сообщений в полицию Кривого Рога во время второго тура выборов городского главы открыто 2 уголовных производства и составлено 2 административных протокола.

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