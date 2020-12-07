Полиция отчиталась о выборах в Кривом Роге

Всего поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Всего поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Фото: из открытых источников

По результатам обращений и сообщений в полицию Кривого Рога во время второго тура выборов городского главы открыто 2 уголовных производства и составлено 2 административных протокола.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Так, одно из уголовных дел связано с голосованием недееспособного лица на одном из участков Терновского района. Расследуются обстоятельства ситуации.

Второе уголовное дело открыто по факту обнаружения заполненных бюллетеней за пределами избирательного участка на территории Ингулецкого района.

Оба уголовных производства открыты по ч.2 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, кража, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Всего по состоянию на 20:00 в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Напомним, 6 декабря в Кривом Роге прошел второй тур выборов мэра. На должность городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

Также опубликованы данные двух экзит-полов, однако за ними победу получают разные кандидаты.