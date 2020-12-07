В ОПЗЖ заявляют о победе Павлова на выборах мэра Кривого Рога

Он обошел своего конкурента почти на 17%

Он обошел своего конкурента почти на 17%

Фото: zagittya.com.ua

По данным параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Кривого Рога Константина Павлова, он побеждает во втором туре выборов с результатом в 58,5% (97 774 голосов избирателей).

Как передает RegioNews, такое заявление сделали в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Так, отмечается, что Павлов победил на 289-ти участках, на 5-ти - Дмитрий Шевчик. Также Константин Павлов победил во всех 7 районах Кривого Рога.

В целом, по данным партии, Павлов обошёл своего оппонента Шевчика на 17%, что составляет около 28,5 тысячи голосов.

Кроме того, по предварительным данным, около 3,5 тысячи бюллетеней признаны испорченными.

В Кривом Роге на выборах городского главы зафиксирована самая высокая в Украине явка по вторым турам. Это фактически соответствует явке в первом туре, который прошел 25 октября.

Напомним, 6 декабря в Кривом Роге прошел второй тур выборов мэра. На должность городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

Также опубликованы данные двух экзит-полов, однако за ними победу получают разные кандидаты.