Вилкул снялся: как на "малой родине" Зеленского подфартило ахметовскому "слуге"

Криворожская городская ТИК во главе с ее председателем-представителем от «Слуги народа» смогла оперативно собраться и принять решение о новой дате проведения второго тура в Кривом Роге - 6 декабря

Криворожская городская ТИК во главе с ее председателем-представителем от «Слуги народа» смогла оперативно собраться и принять решение о новой дате проведения второго тура в Кривом Роге - 6 декабря

За пять дней до ранее установленной даты второго тура выборов мэра Кривого Рога лидер гонки - действующий городской голова Юрий Вилкул - выступил с заявлением о снятии своей кандидатуры. Он призвал избирателей поддержать кандидата от ОПЗЖ, нардепа двух прошлых созывов Константина Павлова, который в избирательном финале встретится с претендентом от "Слуги народа", топ-менеджером ахметовского ГОКа Дмитрием Шевчиком. Жители Кривого Рога снова стали сетовать на "слив" выборов и "договорняки" во время очередных мэрских выборов.

Странное совпадение

Заявление действующего криворожского градоначальника о снятии своей кандидатуры с мэрских выборов изрядно всколыхнуло все украинское информпространство. На первый взгляд, с чего бы это лидеру гонки, который два срока сидел на мэрской должности, вот так просто отказаться от победы, которая почти уже была в руках. Причиной Юрий Григорьевич назвал состояние здоровья, которое пошатнулось.

Впрочем, и ранее мэра неоднократно упрекали за периодическое отсутствие на рабочем месте - из-за того же здоровья. Но 71-летний Вилкул-старший или, как многие его называют, "дед", несмотря на возраст, пошел на третий мэрский срок и получил в первом туре 25 октября 46% голосов. В то время как его ближайший конкурент Шевчик - почти 26%, а Павлов – и вовсе чуть более 9%.

Ответ на этот вопрос может крыться в ходе избирательной гонки. Так, накануне первого тура выборов между Вилкулом и Шевчиком шла ожесточенная борьба. Она продолжилась и во время подсчета голосов - кандидат в мэры от президентской партии подал многочисленные иски в суд с требованием пересчета. Несмотря на это, ЦИК назначила второй тур мэрских выборов сначала на 22 ноября. А за 10 дней до этой даты Вилкула вызвали в прокуратуру Днепропетровской области якобы для получения подозрения по давнему делу относительно какого-то письма мэра к "АрселорМиттал Кривой Рог".

После визита в прокуратуру у мэра заявили, что он уехал в Киев на медицинское обследование. А сразу после возвращения из столицы Юрий Григорьевич 17 ноября сделал громкое заявление. В тот же день Криворожская городская ТИК во главе с председателем-представителем от "Слуги народа" смогла оперативно собраться и принять решение о новой дате проведения второго тура - 6 декабря. А также о том, что в бюллетенях будет две фамилии - Шевчик и Павлов.

"Слив" ради сына

Несмотря на слухи о вероятном давлении на лидера гонки, поговаривают, что "слив" Вилкула-старшего может быть связан с торгами с его сыном - Александром Вилкулом. Некогда яркая политическая биография Вилкула-младшего (экс-глава Днепропетровской ОГА при президентстве Януковича и вице-премьер в правительстве Азарова) после Революции достоинства вошла в пике. Более того, в 2015-м и 2020-м Александр Юрьевич проиграл борьбу за кресло мэра Днепра, чем практически свел на нет свое персональное политическое реноме.

Но он пытается держаться на плаву за счет созданной им партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Она на нынешних местных выборах взяла 19 мандатов (35%) в Криворожском горсовете и почти 300 - в местных советах Днепропетровщины, 16 из которых – в облсовете. Вероятно, такие результаты могут добавить аргументов для вероятных политических переговоров.

Также вполне очевидно, что для "Слуги народа" крайне важно было бы иметь своего партийного представителя во главе города, где родился и вырос Владимир Зеленский. Ради достижения такой имиджевой цели, наверное, стало второстепенным место работы кандидата от "ЗеКоманды" гендиректором ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" - предприятия, которое принадлежит самому богатому украинскому олигарху Ринату Ахметову. Ну а то, что Шевчик в Днепропетровском облсовете последнего созыва был членом фракции "Опоблока", а его предвыборная кампания проведена "на широкую ногу" за миллионы известно какого спонсора, вообще можно считать мелочью.

Ясно и то, что новоявленный оппонент Шевчика Павлов является для "зеленого" кандидата гораздо более удобным соперником, чем Вилкул-старший. Не секрет, что Павлов шел кандидатом в мэры от ОПЗЖ, будучи полностью лояльным к действующему градоначальнику. Его местом работы в качестве кандидата было даже указано "советник Криворожского городского головы". К тому же в соцсетях Павлов постоянно выражает поддержку Юрию Вилкулу и репостит сообщения его сына Александра - своего давнего товарища.

Чем закончатся очередные торги

Криворожские избиратели сетуют на "выбор без выбора", имея в виду очевидные договоренности между кандидатами. Возмущение жителей города основаны на том, что уже которую кампанию здесь правят "договорняки". Так было в случае с предшественником мэра Вилкула Юрием Любоненко, который после почти двух десятилетий правления городом вдруг в 2010-м году снял кандидатуру с выборов. Победил тогда Юрий Вилкул, который на втором заходе в мэрское кресло "нос в нос" шел с оппозиционным кандидатом Юрием Милобогом. Последний снялся в пользу своего соратника по "Самопомочи" Семена Семенченко, чем фактически отдал Вилкулу-старшему победу. Учитывая такую "избирательную историю" в Кривом Роге шутят, что мэра города не выбирают, а назначают".

Также в городе распространено суждение о "двух ахметовских кандидатах" в финале мэрских выборов, потому что десятилетиями считалось, что Юрий Вилкул, Александр Вилкул и Константин Павлов являются ставленниками Ахметова. Несмотря на то, что Вилкулы накануне выборов-2020 сообщали о своей отдельности от владельца СКМ, "бело-голубой" шлейф до сих пор тянется за ними, и за короткое время такие клише преодолеть очень трудно. С другой стороны, флаги "Слуги народа" не лишают этого же "флера" и другого кандидата в мэры - Дмитрия Шевчика.

Что же касается будущей расстановки сил в сессионном зале Криворожского горсовета, то выборы показали следующие результаты: "Блок Вилкула "Украинская перспектива" будет иметь 19 депутатов из 54-х (35,1% голосов избирателей), "Слуга народа" - 16 (29,6%), ОПЗЖ - 9 (16,7%), "Европейская солидарность" - 5 (9%) и "Сила людей" - также 5 депутатов (9%). Однако, учитывая лояльность первого кандидата от ОПЗЖ к Вилкулам, их фракции могут вместе создать большинство в горсовете, что в случае избрания мэром "слуги" только воодушевит стороны на дальнейшие политические торги.