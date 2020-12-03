Глава Черкасской ОГА против "пути войны" с новым большинством в облсовете

Сергийчук настроен на конструктивное сотрудничество и поиск компромиссов

Сергийчук настроен на конструктивное сотрудничество и поиск компромиссов

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Руководитель Черкасской облгосадминистрации готов работать с той коалицией, которая есть, и в то же время призывает жителей области "не лениться контролировать свою власть".

Об этом председатель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук рассказал в интервью для RegioNews.

Он говорит, что хотя и удивлён низкой активностью избирателей, надеется, что новый состав депутатского корпуса "будет более профессиональный и моральный".

Также глава ОГА призвал жителей области не лениться и контролировать свою власть, но не только критиковать, а и предлагать пути решения той или иной проблемы.

Со своей стороны, мы будем работать с той коалицией, которая есть. Другого пути нет. Ведь если отдельные политики решат избрать путь войны, то от этого будет только вред - как для каждого конкретного жителя области, так и для дальнейшего развития нашего региона. Поэтому мы настроены на конструктивное сотрудничество и поиск компромиссов, которые нужны прежде всего черкащанам", - сказал Сергийчук.

Он поделился планами на декабрьскую сессию, от которой ждёт конструктива в работе с новым составом облсовета.

На сессию вынесут много важных вопросов, которые наработали за последние три месяца: бюджет области и целый ряд отраслевых программ, которые касаются всех сфер жизнедеятельности региона – экономического и социального развития, образования, охраны здоровья, окружающей среды, развития предпринимательства, туризма и др.

Ключевым фактором для будущего сотрудничества будет совместное желание реально улучшать качество жизни людей. Ни в коем случае это не будут чьи-то частные интересы", - почеркнул Сергийчук.

Также глава ОГА рассказал о полном понимании с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. Он рассказал, как городская власть пошла навстречу областной в вопросе строительства детского сада в одном из густонаселенных районов города – Митницы и добавил, что "если работать на благо общества, то компромисс всегда можно найти".

Мы нашли конструктив и поняли друг друга на сугубо прагматическом уровне еще до местных выборов… Надеюсь, так будет и дальше", - сказал Сергийчук.

Напомним, в конце сентабря глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы.

Также глава Черкасской ОГА рассказал, что Черкасская ТЭЦ до сих пор не хочет выполнять требование снижения тарифов, а управление ею осуществляется через кипрский офшор. Он также сообщил, что Черкасская область готова к росту заболеваемости COVID-19.

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