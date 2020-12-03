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03 декабря 2020, 17:57 12

На Тернопольщине депутаты утвердили стратегию развития региона до 2027 года

03 декабря 2020, 17:57 12
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Общая стоимость реализации проекта составляет более 20,6 млрд грн
Общая стоимость реализации проекта составляет более 20,6 млрд грн
Фото: Facebook
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Депутаты новоизбранного Тернопольского областного совета во время заседания поддержали Стратегию развития области на 2020-2027 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Известно, что документ разработали совместными усилиями представители власти, местного самоуправления, бизнеса, научных и общественных организаций.

С новоизбранными депутатами областного совета мы смогли прийти к общему решению, предварительно обсудив важные для области направления движения. Они поддержали предложенные задания. В результате обработки идей, в план мероприятий вошли 125 технических задач", - заявил глава ОГА Владимир Труш.

Он отметил, что общая стоимость реализации проекта Стратегии развития области составляет более 20,6 млрд грн.

Из государственного бюджета область получит почти 14 млрд грн, из местного бюджета - 1,5 млрд грн, и еще 5,4 млрд грн. - из других источников.

Согласно документу, планируется содействовать развитию туристической индустрии, стимулировать привлечение инвестиций, улучшать состояние водных ресурсов, развивать строительство, провести модернизацию парков, рекреационных зон, детских и спортивных площадок, а также памятников культурного и исторического наследия.

Напомним, 18 ноября новоизбранный горсовет Тернополя собрался на первую сессию, депутаты сформировали руководство горсовета и назначили исполком.

стратегия облсовет депутат Тернополь ОГА Тернопольская область
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