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03 декабря 2020, 19:13 14

Черниговский областной совет не избрал себе главу из-за "минирования"

03 декабря 2020, 19:13 14
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Голосование перенесено на 9 декабря
Голосование перенесено на 9 декабря
Фото Нацполиции
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Во время первого пленарного заседания сессии Черниговского областного совета было принято решение о переносе голосования за главу облсовета и заместителей на 9 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чеline.

Решение перенести на 9 декабря голосования за главу облсовета и его заместителей было принято в связи с заминированием здания областного совета.

Как сообщают в полиции Черниговской области, на данный момент информация о вероятном заминировании Черниговского областного совета проверяется.

Сегодня в 16.00 на линию "102" поступило сообщение о заминировании здания Черниговского областного совета. Полицейские проверяют информацию и эвакуируют всех, находящихся в помещении, - сообщили в полиции.

Поліція перевіряє інформацію про ймовірне замінування Чернігівської обласної ради Сьогодні о 16.00 на лінію "102"...

Posted by Поліція Чернігівської області on Thursday, December 3, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на первой сессии Черниговского областного совета депутаты заблокировали трибуну президиума.

выборы минирование полиция облсовет Черниговская область
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