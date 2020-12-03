Черниговский областной совет не избрал себе главу из-за "минирования"

Голосование перенесено на 9 декабря

Голосование перенесено на 9 декабря

Фото Нацполиции

Во время первого пленарного заседания сессии Черниговского областного совета было принято решение о переносе голосования за главу облсовета и заместителей на 9 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чеline.

Решение перенести на 9 декабря голосования за главу облсовета и его заместителей было принято в связи с заминированием здания областного совета.

Как сообщают в полиции Черниговской области, на данный момент информация о вероятном заминировании Черниговского областного совета проверяется.

Сегодня в 16.00 на линию "102" поступило сообщение о заминировании здания Черниговского областного совета. Полицейские проверяют информацию и эвакуируют всех, находящихся в помещении, - сообщили в полиции.

Поліція перевіряє інформацію про ймовірне замінування Чернігівської обласної ради Сьогодні о 16.00 на лінію "102"... Posted by Поліція Чернігівської області on Thursday, December 3, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на первой сессии Черниговского областного совета депутаты заблокировали трибуну президиума.