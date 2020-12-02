Главой Ровенского облсовета стал представитель "ЕС" Сергей Кондрачук

Первая сессия Ровенского областного совета 8 созыва начала свою работу сегодня, 2 декабря

Первая сессия Ровенского областного совета 8 созыва начала свою работу сегодня, 2 декабря

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Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины", передает RegioNews.

Сессию открыл председатель Ровенской областной территориальной избирательной комиссии Василий Курилас. Свое присутствие в зале подтвердили все 64 избранника.

Участие в тайном голосовании приняли 35 депутатов областного совета, все они поддержали кандидатуру Кондрачука: 14 представителей фракции "Евросолидарность", 9 депутатов фракции "За будущее" и по 6 избранников от "Радикальной партии Олега Ляшко" и ВО "Свобода". Остальные депутаты участия в голосовании не приняли.

Сергей Кондрачук принес присягу на копии Острожской Библии. Депутаты Ровенского областного совета избрали также заместителей председателя - Сергея Свисталюка и Алексея Бучинского.

До 2019 года Кондрачук возглавлял Здолбуновскую районную государственную администрацию.

Напомним, в Ровно мэром города избрали Александра Третьяка, в первом туре голосования он был на втором месте с поддержкой 16,93%.