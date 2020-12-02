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02 декабря 2020, 17:56 320

Главой Ровенского облсовета стал представитель "ЕС" Сергей Кондрачук

02 декабря 2020, 17:56 320
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Фото: Facebook
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На первом заседании Ровенского областного совета 8 созыва новоизбранные депутаты избрали председателем облсовета представителя партии "Европейская солидарность" Сергея Кондрачука.

Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины", передает RegioNews.

Сессию открыл председатель Ровенской областной территориальной избирательной комиссии Василий Курилас. Свое присутствие в зале подтвердили все 64 избранника.

Участие в тайном голосовании приняли 35 депутатов областного совета, все они поддержали кандидатуру Кондрачука: 14 представителей фракции "Евросолидарность", 9 депутатов фракции "За будущее" и по 6 избранников от "Радикальной партии Олега Ляшко" и ВО "Свобода". Остальные депутаты участия в голосовании не приняли.

Сергей Кондрачук принес присягу на копии Острожской Библии. Депутаты Ровенского областного совета избрали также заместителей председателя - Сергея Свисталюка и Алексея Бучинского.

До 2019 года Кондрачук возглавлял Здолбуновскую районную государственную администрацию.

Напомним, в Ровно мэром города избрали Александра Третьяка, в первом туре голосования он был на втором месте с поддержкой 16,93%.

облсовет Ровно Европейская солидарность депутаты Ровенская область
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