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02 декабря 2020, 18:22 4

"Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Черниговского облсовета

02 декабря 2020, 18:22 4
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Фото с Facebook-страницы "Слуга народа - Черниговщина"
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Фракция «Слуги народа» в Черниговском областном совете выдвинула Елену Дмитренко на председателя Черниговского областного совета.

Об этом сообщается на Facebook-странице областной организации партии, передает RegioNews.

Сообщается, что решение выдвинуть Елену Дмитренко на должность председателя областного совета принято на заседании фракции "Слуги народа" 1 декабря.

Елена Дмитренко возглавлял областной список партии "Слуга народа" на местных выборах. До этого работала Козелецким поселковым головой.

Также сообщается, что председателем фракции избран Дмитрия Иванова.

По данным ЦИК от партии "Слуга народа" в Черниговскую областную раду избрано 8 депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что первая сессия новой Черниговского облсовета назначена на 3 декабря.

облсовет Черниговская область Слуга народа фракция глава
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